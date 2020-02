De droogte is nu echt voorbij, maar voor hoelang?

'We zijn van ver gekomen. En als we gewoon een gemiddelde maart hebben zitten we goed', verklaart Minke Huurmink van Waterschap Rijn & IJssel. Toch gaat de vlag nog niet uit. 'We zijn ook enthousiast, want dit hebben we lang niet gezien. Maar we zien nu ook graag dat het voorlopig zo blijft.'

Groeiseizoen

De slag om de arm zit hem in de komst van het groeiseizoen. In april start het zogenoemde groeiseizoen. Dan gaan alle planten groeien en die onttrekken weer water uit de grond. Normaal gesproken wil je in februari dus wat extra reserves hebben opgebouwd.

Experts van het waterschap hopen daarom op nog een paar weken met regen. Jan Polman is droogte-expert bij het waterschap. 'Ten opzichte van vorig jaar staan we er beter voor bij de start van het nieuwe groeiseizoen.'

Hoe is het straks?

Polman vervolgt: 'We hebben nog steeds gebieden waar het water laag staat voor de tijd van het jaar. Dus we hopen dat er in maart nog wel de normale hoeveelheid neerslag valt. Dan gaan we met een wat geruster hart het groeiseizoen in.'

'We hadden extreme droogte in 2018 en 2019. Vorige winter hebben we er alles aan gedaan om elke druppel de grond in te krijgen. Maar daar zijn we heel erg afhankelijk van de neerslag die er valt. En vorige winter was dat toch minder dan de afgelopen maanden.'

Dat laatste wordt kort maar krachtig uitgelegd door zijn collega Huurmink: 'Je kunt alle maatregelen van de wereld nemen, maar als het niet regent kan je ook geen water vasthouden'.

Boer is blij, voor nu

De Achterhoekse akkerbouwer Bert Sloetjes uit Halle ziet dat zijn grond voorlopig weer genoeg water heeft. 'Tot en met half mei heb ik geen last meer van droogte. Pas sinds dit weekend blijft er wat water staan op het land. Daarvoor was de grond met een halve dag droog als het een keer regende.'

De droogte van afgelopen zomer is volgens Sloetjes achter de rug, maar het moet wel blijven regenen. 'De hoge grondwaterstand van nu kan mijn gewassen bij nieuwe droogte niet volledig redden, dat water bereikt het midden van mijn land namelijk niet. Mijn percelen hebben naast slootwater ook regen uit de lucht nodig. Het mooiste zou zijn als ik het zelf allemaal kon regelen, maar ik ben nu eenmaal afhankelijk van het weer.'