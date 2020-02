Blessure Bryan Linssen valt mee: 'Ik herstel snel en wil niets missen'

De voetblessure van Bryan Linssen, zondag opgelopen tegen PSV, is niet ernstig. Dat is uit onderzoek gebleken.

De aanvoerde van Vitesse heeft een kneuzing overgehouden aan de botsing met Pablo Rosario, waardoor de schade meevalt. Na een half uur was het over en klaar op voor Linssen gistermiddag in GelreDome. Al in de derde minuut kermde de linksbuiten het uit van de pijn.

De aanvaller hield het daarna nog wel een tijdje vol, maar was toch genoodzaakt de strijd al voor rust te staken. 'Hij kwam volle bak met zijn noppen op mijn voet terecht', reageerde Linssen in de catacomben. 'De enkel zwol direct flink op en ik kon niet meer schieten. Er zat direct een aardig 'ei' op.'

Sluipschutter

'Ik hoop op een kneuzing', sprak de Limburger in de catacomben. Die hoop is inmiddels bevestigd en dat is goed nieuws voor Vitesse. 'Hij is onze aanvoerder en een echte sluipschutter. Als die er niet is, mis je hem wel', weet trainer Sturing.

Snel herstel

Een breukje in de voet was waarschijnlijk erger geweest voor de topscorer van Vitesse met 14 goals. Linssen liet gisteravond al weten snel terug te willen zijn. Zaterdag wacht de uitwedstrijd op het kunstgras bij PEC Zwolle. 'Ik wil niets missen en herstel normaal gesproken ook snel.'

'Mij kennende duurt het dus niet zo lang. Ik heb een bepaalde drive en kan ook moeilijk stil zitten. Er is nog genoeg om voor te strijden. Ik heb goede hoop dat ik er zaterdag weer bij zal zijn', aldus Linssen. Vitesse verloor zondag zonder zijn aanvoerder met 2-1 van PSV en zakte naar de zevende plaats in de eredivisie.