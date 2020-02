Oorlogstragedie nu ook op de planken in Apeldoorn

De acteurs staan onder leiding van regisseur Jori Hermsen, geen onbekende in de theaterwereld. Centraal staat het autobiografische verhaal van schrijver Eli Asser: Aan de Vooravond. Een voorstelling die zich afspeelt in Apeldoorn, maar er nooit is vertoond.

Vreselijk trauma

Asser ken je wellicht nog van 't Schaep met de 5 pooten. Wat velen lange tijd niet wisten, is dat hij een enorm trauma overhield aan de Tweede Wereldoorlog. Zijn ervaringen zette hij pas jaren later op papier.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

In de oorlog woonde Asser op het terrein van de Joodse psychiatrische kliniek Apeldoornsche Bosch, waar hij in opleiding was als verpleegkundige. Ook zijn vriendin kwam er werken. Samen vluchtten ze er weg, aan de vooravond van een tragedie.

Jaren later

Eind februari 1943 werden de patiënten en hun verpleegkundigen op de trein naar Auschwitz gezet. Niemand keerde terug. Het theaterstuk daarover speelde rond 2000 in de Nederlandse schouwburgen, maar kwam nooit naar Apeldoorn.

Daar komt nu, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, verandering in. Het stuk is door regisseur Hermsen wat aangepast en samen met de cast en de vrijwilligers gaat hij aan de slag om de voorstelling nieuw leven in te blazen. Serieus, maar mét humor en muziek, verzekert hij.

Jongeren bereiken

Leerlingen van diverse middelbare scholen zullen Aan de Vooravond bezoeken, om ook hen bekend te maken met het verhaal. Ook 'gewone' belangstellenden kunnen in het theater terecht. Als het een succes blijkt, volgen na april misschien meer voorstellingen.

Zie ook: