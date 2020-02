Bevrijdingsagenda Museum De Casteelse Poort Wageningen

Voedseltransporten in Nude bij Wageningen - foto Rein Heij

24 april 2020, 13.00 uur

Heropening Zaal 40-45 Museum De Casteelse Poort

De permanente museumexpositie over Wageningen tijdens WO II kreeg in de afgelopen maanden een complete make-over, dankzij bijdragen van diverse sponsoren.

Zaal 40-45 vertelt het verhaal van Wageningen en de Wageningers in oorlogstijd. De expositie laat zien hoe de plaatselijke oorlogsgeschiedenis is uitgegroeid tot een monument van blijvend nationaal belang doordat hier, in hotel De Wereld, op 5 mei 1945 formeel de bevrijding van ons land begon.

De capitulatie van het Duitse leger en de daaruit voortvloeiende vrede voor het land vormen het belangrijkste onderdeel van de tentoonstelling. Te zien zijn het meubilair dat gebruikt werd door de onderhandelaars, de pen waarmee de overeenkomst werd getekend en de akte zelf. Originele film- en geluidsopnamen en getuigenverhalen roepen de gebeurtenissen van de meidagen van 1945 opnieuw tot leven.

De expositie is aangepast aan moderne museumvereisten en aantrekkelijker geworden voor alle leeftijden. Belangrijke verbeteringen zijn onder andere het plaatsen van zuilen met interactieve informatie en tonen van introductiefilms die de gebeurtenissen tijdens de oorlog in Wageningen in een nationaal en internationaal kader plaatsen.

De expositie is daarnaast aangevuld met o.a. een interactieve plattegrond van Wageningen en veel nieuwe voorwerpen. Bovendien is de vernieuwde zaal - doordat de teksten in het Engels en Duits zijn vertaald – nu ook begrijpelijk en aantrekkelijk voor een internationaal publiek.

Bestuursvoorzitter Jelle Vervloet opent de vernieuwde Zaal 40-45. Aansluitend is er tijd om de expositie te bezichtigen.

Hotel De Wereld - capitulatie-gesprekken - foto Museum De Casteelse Poort

3 mei 2020, 16.00 uur

Opening tentoonstelling Vrijheid geef je door: 75 jaar herdenken en vieren in Wageningen

Geïnspireerd op het gelijknamige boek dat medio april 2020 verschijnt, wordt in Vrijheid geef je door op caleidoscopische wijze de geschiedenis weergegeven van 75 jaar herdenken en vieren in Wageningen. In vier zalen staan vier tijdvakken centraal: 1945, 1945-1955, 1955-2000 en 2000-heden. Thema’s die aan bod komen, zijn onder andere de bevrijdingsmonumenten, defilés, feesten, symposia, memorabilia en zo voort.

In het Koetshuis van het museum exposeren diverse kunstenaars. Deze kunstenaars hebben - geïnspireerd door het thema Vrijheid - voor dit bijzondere herdenkingsjaar elk 1 of 2 werken vervaardigd.

De tijdelijke tentoonstelling is te zien tot en met 25 oktober 2020.

Jeugd en veteraan - foto Museum De Casteelse Poort

9 mei 2020

Busexcursie: Historische Route Voedseltransporten 1945 Wageningen-Rhenen

Langs dezelfde weg waarlangs het Duitse leger 80 jaar geleden de aanval opende op de Grebbeberg, vonden 75 jaar geleden voedseltransporten plaats naar het hongerende westen van Nederland.

Op zaterdag 9 mei rijdt een historische bus van Wageningen naar Rhenen en vice versa. Na een bezoek aan zaal 40-45 in Museum De Casteelse Poort gaat de route, met toelichting van een gids, langs de historische route naar het Stadsmuseum in Rhenen. Onderweg wordt gestopt voor een toelichting op het Militair Ereveld op de Grebbeberg. In Rhenen wacht de tentoonstelling ‘Ooggetuigen van WO II – Over de bevrijding’.

Kaartjes voor de tocht zijn verkrijgbaar vanaf €7,00, dit is inclusief koffie en koek. Houd de lokale pers in de gaten voor meer informatie over de mogelijkheid om kaarten te bestellen voor deze herinneringstocht. Hierin zijn ook de exacte tijdstippen van vertrek te vinden.

Meer informatie op www.casteelsepoort.nl