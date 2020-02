Man staat terecht voor seksueel misbruik van zeven meisjes

De 20-jarige verdachte van een ontuchtzaak in Neede en omgeving staat deze dinsdag voor de rechter. De uit Noordijk afkomstige man zou zeven meisjes in de leeftijd van 13 tot 16 jaar seksueel hebben misbruikt.

Zes meisjes hebben aangifte gedaan en justitie denkt in de zaak van het zevende meisje over voldoende bewijs te beschikken. De verdachte wordt ook verdacht van het maken en in bezit hebben van kinderporno.

Drank

De slachtoffers waren tussen de 13 en 16 jaar toen ze door de verdachte zouden zijn misbruikt en verkracht. Dat zou vooral tijdens feestjes zijn gebeurd waarbij veel drank en drugs werden gebruikt. Zo zou een meisje gedrogeerd zijn waarna de verdacht zich aan haar vergreep.

De destijds 19-jarige verdachte is in juni 2019 aangehouden nadat ouders hun dochter als vermist opgaven bij de politie, die haar daarna bij de verdachte weghaalde. Sindsdien zit de man uit Noordijk in voorarrest. Hij is eerder veroordeeld tot een taakstraf voor het plegen van ontuchtige handelingen met een jongen in 2017.

Onder druk gezet

De officier van justitie vertelde tijdens de pro-formazitting die vooraf ging aan de inhoudelijke behandeling van vandaag, dat de betrokken meisjes en hun familie door vrienden van de verdachte onder druk worden gezet hun aangifte in te trekken.

Het bleef niet alleen bij woorden, want de auto van de ouders van één van de meisjes is volgens de aanklager beschadigd.