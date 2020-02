Weer geen groen licht voor GGZ-instelling

In oktober wilde de zorggroep een vestiging openen in de wijk Westeraam. Omdat omwonenden fel tegen de plannen protesteerden, trok Safehouse-Schoonschip zichzelf terug. Nu had de instelling haar zinnen gezet op een huis aan De Eshof, maar dit pand was niet geschikt. Het bleek namelijk te gaan om een bedrijfswoning, waar alleen mensen mogen wonen die een functionele relatie hebben met de onderneming ernaast.

Omwonenden waren dit keer in ieder geval minder achterdochtig. ‘Het is goed om mensen die de steun nodig hebben een geschikte plek te bieden, maar wij vroegen ons wel af of deze locatie geschikt is’, reageert Jelle Segeren, voorzitter van Buurtvereniging De Eshof. ‘Het is dichtbij een speelweide en we zijn een kindvriendelijke wijk. Zo’n tehuis is niet per se een probleem voor ons, als we maar weten wat precies de plannen zijn.’

'Oordelen vanuit angst en eigenbelang'

De zorginstelling opende een paar jaar geleden al een opvangcentrum aan de Dorpsstraat in het centrum van Elst. ‘Ik heb een hoge pet op van deze zorgpartij. Ze zouden een goed voorbeeld voor andere organisaties kunnen zijn’, meldt wethouder Rob Engels. ‘Jammer dat ze zoveel moeite heeft om een tweede plek te vinden.’

Hij is dan ook pijnlijk voor hem dat de Elstenaar zo sceptisch reageert op de plannen van Safehouse-Schoonschip: ‘Als men vanuit angst en eigenbelang oordeelt, heb ik daar moeite mee. De jongeren die daar zitten, zouden onze kinderen kunnen zijn.’