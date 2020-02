Chantal is helemaal gek van carnaval

'Kom maar hier met die heerlijke broodjes', klinkt het in de tent die is opgezet in de Eikstraat in Beek-Ubbergen. De 26-jarige Chantal Orval is vanochtend al vroeg opgestaan om een lunch voor zeventig personen voor te bereiden.

'We moeten even een goede bodem leggen voor Rozenmaondag, zegt Chantal terwijl ze een grote schaal haring neerzet. 'Mijn vriend is de interim-prins carnaval van Kekerdom en daar is het traditie om de carnavalsvereniging een lunch aan te bieden.'

Chantal heeft erg haar best gedaan. Er zijn broodjes met haring, rundvees, rookworst en frikandellen. Noem het maar op en het staat er. En voor de kinderen zijn er vlokken. Natuurlijk ontbreekt ook de nodige drank niet. Een man uitgedost als piraat schenkt kleine glaasjes Jägermeister in. 'Zonder drank geen klank', zegt hij terwijl hij de drank uitdeelt aan de leden van het dweilorkest Knagalm.

Met de paplepel ingegoten

Chantal speelt klarinet in het dweilorkest uit Beek, vandaar dat ook de bandleden meelunchen. 'Voor mij is carnaval vooral veel live-muziek maken. In de avond tijdens de Pronkzitting, maar natuurlijk ook live tijdens de grote optocht in Beek. 'Buiten spelen we voornamelijk uit ons hoofd en dan sjoenkelen we met het publiek heen en weer.'

Voor Chantal is de optocht één van de hoogtepunten van het jaar: Ik maak al 16 jaar muziek. Ik mocht als klein meisje van mijn ouders al snel meedoen in de optocht. Carnaval is mij eigenlijk met de paplepel ingegoten door mijn ouders.'

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een gewone Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.