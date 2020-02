Joshua Brenet: 'Ik wil bij Vitesse laten zien dat ik er nog steeds ben'

De vleugelverdediger is getergd. Hij wil zichzelf weer tonen voor het voetbalpubliek. 'Ik moet mezelf inderdaad weer op de kaart zetten', zegt de gehuurde verdediger. 'Laten zien aan de buitenwereld en aan mijn club Hoffenheim dat ik er nog steeds ben. Ik heb ook geen problemen bij Hoffenheim. Het ging gewoon even niet. Die deur is zeker niet gesloten. Misschien gaat het volgend seizoen weer top.'

Redelijk tevreden

Brenet ziet Vitesse dan ook als een stap in zijn sportieve loopbaan om weer minuten te maken. Na een volle wedstrijd tegen Cambuur, afgelopen maandag bij de beloften, mocht hij nu bijna tachtig minuten spelen tegen zijn oude club PSV. 'Ik had de wedstrijd vol kunnen maken, maar de trainer vond het misschien genoeg. Ik denk dat ik na een lange tijd zonder spelen redelijk tevreden kan zijn.'

Conditie omhoog

De 25-jarige Limburger, geboren in Kerkrade, stond te popelen om weer eens in de spotlights te staan. 'Ik snakte echt weer naar een wedstrijd. Ik was er ook ready voor. Voetbal verleer je niet, ik moest alleen de conditie omhoog halen en nu alleen nog fitter worden door veel te spelen. Ze hebben me ook niet voor niets gehaald denk ik.'

Onwennig

De samenwerking met zijn nieuwe teamgenoten verliep nog niet altijd even soepel tegen PSV. 'Het was soms inderdaad wat onwennig, maar dat is ook logisch. Met Armando Obispo (linkercentrale verdediger, red.) ging het redelijk. Vooruit moet het nog beter. Trainingen zijn toch heel anders dan wedstrijden. Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk mijn ding te doen. Dat is aardig gelukt.'

'Het is zuur', blikt Brenet nog terug op het verlies tegen PSV. 'De eerste helft hebben we het weggegeven omdat we daar een paar goede kansen krijgen. En die penalty natuurlijk. PSV kreeg die te makkelijk.'