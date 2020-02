Ruim driehonderd vrijwilligers zijn er per dag nodig bij het NK Indoor

'Per dag zijn er zo'n driehonderd nodig', vertelt Jochem Slinkman van het Lokaal Organisatiecomitè (LOC). Zonder vrijwilligers het toernooi organiseren is niet mogelijk. 'Als je driehonderd vrijwilligers hebt per dag, als je die nog loon moet betalen, kunnen we dit niet organiseren.'

Aan vrijwilligers komen lukt, maar soms wel met moeite. 'Mensen staan zeker niet in de rij. Tot het laatste moment is het nog moeilijk omdat er zieken zijn. Het blijft altijd een race om eraan te voldoen.'

Eén van die vrijwilligers is Roelof Wanders. 'Ik ben van de materiaalploeg en doe beheer en coördinatie van de mensen.' Daarnaast zorgt hij dat er genoeg bankjes en stoeltjes zijn, maar ook dat de kogels voor het kogelstoten op tijd op hun plek zijn. 'We zijn met elkaar een groep vrijwilligers en dat is erg leuk. Het is wel een serieus iets, maar het moet wel gezellig zijn.'

