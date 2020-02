Met ruim twintig camera's kijkt een videoscheidsrechter mee bij de NK Indoor

'We controleren alle races om te kijken of er niets geks gebeurt', vertelt Kris Beerends. 'Lijnfouten, mensen die te vroeg naar binnen gaan en duw- en trekwerk, daar letten we op.' Beerends heeft met 21 camera's goed zicht bij alle sportactiviteiten.

'Als we een overtreding zien melden wij dit aan de scheidsrechters. Ze worden dan gediskwalificeerd.' Maar er ontstaat wel eens discussie met de sporter of trainer. 'In principe mag iedereen die er iets mee te maken heeft de beelden inzien.'

'Sporters hebben soms gelijk'

Beerends geeft toe dat de sporters soms gelijk hebben. 'Wij zien ook wel eens iets niet of verkeerd.' Vaak zien de sporters hun fouten wel in. 'Maar je blijft altijd twijfelgevallen houden, maar dan laten we de atleet het voordeel van de twijfel krijgen.'

