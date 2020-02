Verkeersdrukte valt mee in Wageningen, buurt wil rondweg niet

De Campusroute in Wageningen is niet nodig. Dat zeggen omwonenden en lokale politici op basis van nieuwe verkeerscijfers. Daaruit blijkt dat de verkeersdrukte op provinciale wegen in Wageningen achterblijft bij de voorspellingen.

De drukte op N-wegen in Gelderland is met gemiddeld negen procent toegenomen ten opzichte van 2012, blijkt uit cijfers van de provincie Gelderland. In Wageningen bleef het aantal verkeersbewegingen echter nagenoeg gelijk, concludeert lokaal CU-politicus Jan Dijkstra. De provincie verwachtte een stijging.

'Campusroute niet nodig'

Omwonenden van de Wageningen Universiteit zien de tegenvallende verkeerscijfers als een bewijs dat een drukke rondweg door natuurgebied en vlak langs huizen niet nodig is. 'Er is geen toename van het verkeer, dus hoef je voor dit stuk weg geen maatregelen te nemen', zegt Rob Jongman van actiegroep Campusroute Nee!.

'Als er al een probleem zit, zit dat in het sluipverkeer dat via Bennekom naar de A50 gaat', stelt hij. Uit de provinciale metingen is op te maken dat verkeer massaal afslaat bij Bennekom en veel minder vaak de N781 doorrijdt richting de universiteitscampus van Wageningen.

Zie ook: Inwoners Wageningen niet eens met berekeningen Campusroute

'Te kort door de bocht'

Maar volgens de provincie is de conclusie Campusroute niet nodig te kort door de bocht. 'Dat kun je op basis van deze cijfers niet zeggen', zegt een woordvoerder. 'We moeten naar de toekomstige groei kijken.'

De provincie is momenteel bezig die toekomstverwachtingen op een rij te zetten en werkt op basis daarvan een verkeersplan uit. De opties zijn: een nieuwe weg (Campusroute) of de bestaande route verbeteren.

Het onderzoek van de provincie loopt inmiddels maandenlange vertraging op door een fout in de verkeerscijfers. Naar verwachting volgt ergens de komende weken een verbeterde versie.

Zie ook: Fikse vertraging Campusroute door provinciale fout

Belang: Snel minder files

Inmiddels duurt het hele proces al zeker acht jaar en groeit bij ondernemers de urgentie. Zij willen snel minder files - daar is het uiteindelijk allemaal om te doen. Al jaren is het een probleem om tijdens de spits met de auto Wageningen in of uit te komen.

Omdat een permanente oplossing nog wel even op zich laat wachten, komen er al op korte termijn verkeersaanpassingen. De provincie onderzoekt acht maatregelen. Naar verwachting wordt deze week bekend wat er gaat gebeuren.

Zie ook: Ondernemers: 'schiet op met die campusroute in Wageningen'