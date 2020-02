INTERVIEW | NEC-directeur is zeker niet tegen een overname door Boekhoorn

Is het nog leuk om directeur van NEC te zijn?

'Ja, het is nog steeds leuk. Een mooie uitdaging om hier iets van te maken. En dat het wel even zou duren om deze club, waar het meer dan tien jaar onrustig was, een positieve flow te geven van rust en stabiliteit, gelinkt aan succes. Daarom heb ik er juist voor gekozen, want ik zoek in mijn leven vaak het moeilijke ofwel de uitdaging op. De stad, de regio, de mensen, de betrokkenheid en de potentie in deze club zijn er nog steeds. Ik heb wel de krachten in de club leren kennen. De emotie van deze club, die heel veel kapot maakt.'

Zijn die krachten binnen NEC ongrijpbaar?

'Nou nee, dat niet. Maar het is een intense betrokkenheid van heel veel mensen: de aandeelhouders, investeerders in het spelersfonds, ereleden, sponsors van de eeuw, die de club soms in een spagaat brengen van verschillende belangen en meningen. Iedereen vindt zichzelf op een of andere manier heel belangrijk en wil zich ook doen gelden. En bij beslissingen betrokken worden of er direct wat van vinden als het niet hun beslissing, trainer of technisch directeur is. Zeker op momenten dat het niet goed gaat, als de resultaten tegenvallen. Ik vraag ze dan altijd of ze dat alleen intern willen doen in plaats van op een vol terras midden in de stad of op een plek waar anderen bij zijn. Maar in hun emotie, woede en betrokkenheid, doen ze dat dus ook extern. En dat maakt veel los. Als mensen met aanzien gaan zeggen dat het slecht is of mensen ontslagen moeten worden, dan denkt iedereen dat ze dat mogen zeggen. Er is er altijd wel eentje die denkt iets te moeten zeggen of schreeuwen. Dat leidt tot onrust en ontstaat er zelfs een onveilige situatie qua gevoel van en voor mensen als trainers en directeuren die hier werken. Gelukkig is het in de kern van de club heel rustig. In de Raad van Commissarissen zitten mensen met een DNA of een gevoel vanuit Nijmegen. Ze kennen de club NEC, maar vallen niet gelijk terug in emotie. Zo hoort het in de top, zeker in het voetbal. Dan krijg je rust en beleid in een club, Zie Ajax, zie FC Utrecht, zie AZ.'

De onrust komt mede door een op handen zijnde overname van de club. Is dat nu overgewaaid?

'Ja, dat lijkt wel zo. Maar er zijn misschien wel door al die mensen met belangen deuren opengezet, waardoor er verwachtingen zijn gewekt bij mensen om toch wat te gaan doen met deze club. Of om het beleid om te gaan gooien. Maar binnen de club is daar nooit concreet sprake van geweest. Dat heeft wel onrust gegeven, maar niet binnen de Raad van Commissarissen, directie en personeel. Want wij hebben een bepaalde koers ingezet en daar houden we de komende drie jaar aan vast. En willen mensen eromheen dat niet, dan zullen ze ons met zijn achten naar huis moeten sturen. Ik ben enorm blij met het vertrouwen van velen om door te gaan op de ingeslagen weg. Niet de makkelijkste, want de bomen rijken niet meer tot in de hemel. Maar we hebben de keuze gemaakt. Dan moet je daarvoor gaan, bij winst of verlies. Ik voel heel veel steun om me heen van de belangrijke mensen.'

Maar ben jij tegen een overname van de club?

Nee, zeker niet. Marcel Boekhoorn werd genoemd. Zijn naam wordt dan genoemd, zonder dat Marcel er enige aanleiding toe heeft gegeven. Hij is veel te druk met zijn eigen bedrijven, dat zijn er 45 over de hele wereld. Als hij ooit iets met NEC zou willen doen, dan moet hij meer tijd hebben om echt met dat geld aanwezig te zijn hier. Net als Van Seumeren bij FC Utrecht. Marcel zou de meest ideale kandidaat zijn, want dan heb je iemand uit het Nijmeegse. En of dat dan Marcel is, of Jack of Harold of Piet of Kees: het liefst een Nijmeegse ondernemer met het bloed door zijn aderen van de stad en van de club. Als dat soort mensen kunnen instappen, sta ik daarvoor open.'

En een buitenlandse investeerder?

'Daarvoor ook. Het voetbal verandert. De investeringen in de top mee te doen, eredivisie te spelen en Europees voetbal te halen, daarvoor wordt heel veel gevraagd. Ik geloof dat je succes kunt halen, als je de goede investeerders kunt krijgen met de juiste intenties, zoals in het Engelse voetbal. Je moet dan van tevoren goede afspraken maken en minimaal voor tien jaar een garantie krijgt voor het afdekken van exploitatietekorten en bepaalde investeringen. In het voetbal gaat meer dan de helft van de clubs met een negatief resultaat van start. Dat is gokken in het casino en houdt geen stand meer.'

Hoe vorderen de plannen om het stadion te kopen?

'Ik ben daar nu ruim een jaar intensief mee bezig. We hebben de koopoptie moeten verlengen met anderhalf jaar. Het is een grote investering. Dat gaat eerder naar de vijftig miljoen dan naar de twintig miljoen. Als mensen daarin willen investeren, zul je een rendabel businessplan moeten hebben. En daarvoor zijn aanpassingen nodig in het bestemmingsplan. Dat moet ook passen in het totale beleid van de gemeente.'

'Binnen de huidige bestemming komen we er niet uit. Daarom kijken we naar problemen in de stad met betrekking tot huisvesting, of wij daar wat in kunnen voorzien. Als je kijkt naar studenten en expats bijvoorbeeld. En onze bedrijfsruimtes kunnen we misschien verhuren aan maatschappelijke partijen voor een aantrekkelijke prijs. Maar er moet ook veel onderzoek worden gedaan en dat vraagt veel tijd: bodemonderzoek, flora en fauna, geluid- en parkeeronderzoek. Dit vraagt heel veel aandacht, geduld en overleg met de gemeente. Ik denk dat we allemaal de intentie hebben om eruit te komen. Een stadion voor de club, voor de stad en voor de omgeving. Achter de schermen wordt daar heel hard aan gewerkt. Maar in anderhalf, twee jaar kan daar definitief een klap op worden gegeven. Als die beslissing genomen is, zie ik het op groen komen.'

Dan is er ook een flink conflict met Legio Noviomagum, de groep fans die zorgen voor de sfeeracties. Die hebben het vertrouwen opgezegd in de Veiligheidscoördinatoren en eisen hun vertrek. En zelfs de officiële Supportersvereniging van NEC heeft zich daarachter geschaard.

'We hebben een gesprek gehad met Legio en de Supportersvereniging. Die kunnen ook namens de supporters optreden. We moeten kijken of we eruit kunnen komen. Er is een aantal dingen over en weer gebeurd. Leuk is dat niet, maar we moeten als grote mensen aan tafel en met elkaar in gesprek blijven. Ik gebruik heel vaak de foto's van de sfeeracties van Legio in mijn powerpoint-presentaties. Dat geeft aan welke kracht en sfeer deze club heeft.'



'Het is jammer dat die prachtige sfeeracties er nu niet zijn. Legio vindt het ook jammer dat ze het niet kunnen doen. En dat is dan vanwege een meningsverschil, een communicatiestoornis. Dan mag het niet zo zijn, dat we dan meteen gaan zeggen: we kappen ermee, we doen het niet. Dat gebeurt in meer geledingen binnen deze club. Dat is niet de manier om een club verder te helpen. Het mag binnen vier muren klappen, maar als de deur opengaat een eenheid naar buiten toe zijn. Zoals dit nu gaat, kun je niet bouwen. Je moet in gesprek blijven met elkaar en gelukkig zijn we dat weer. We gaan de komende twee weken weer om de tafel. Ik hoop dat we snel weer sfeeracties krijgen. Je hoeft niet de allerbeste vrienden te zijn, als we maar kunnen samenwerken. En dat ook het vertrouwen in Veiligheidszaken weer terugkeert bij de mensen van Legio. Ze hoeven niet bij elkaar op de verjaardag te komen. Ik heb in beide partijen vertrouwen en probeer dat bij elkaar te brengen.'

