Loil viert carnaval in de kerk: 'Alsof het nooit anders is geweest'

Voorzitter Marcel Wiendels glundert van trots als hij al die carnavalsvierders ziet in de kerk. 'De sfeer, de akoestiek en de muziek. We hadden nooit kunnen dromen dat het zo goed zou zijn.'

Ook prins Ralph I geniet van het feest in de kerk. 'Vooral voor de wat oudere garde hier in Loil voelt dit heel speciaal. Je ziet overal in de regio dat kerken dichtgaan. Het zou mooi zijn als we deze unieke locatie kunnen behouden.'

Veel werk verzet

Door de brand bij het naastgelegen partycentrum moest er een oplossing worden gezocht om het carnaval in Loil door te laten gaan. 'We hadden in de planning om ergens in de komende jaren naar de kerk te gaan, maar door de brand is alles in een stroomversnelling gekomen', zegt Wiendels.



De afgelopen drie maanden is er door vele vrijwilligers hard gewerkt om de kerk klaar te krijgen voor het carnaval. 'De vloer is aangepast, de kerkbanken zijn eruit, de akoestiek is veranderd. Het is onvoorstelbaar wat voor werk hier is verzet. Uit alle hoeken, van jong tot oud, kwamen mensen helpen. Dat is gewoon fantastisch.'

Foto: REGIO8

'Het is hier feest vanaf het begin'

Het carnavalsfeest in de kerk valt bij de bezoekers in de smaak. 'Alsof het nooit anders is geweest. Kijk eens rond hoe de mensen hier te keer gaan. Het is vanaf het begin feest hier.'

De toekomst van het carnaval in Loil blijft als het aan de carnavalsvereniging ligt in de kerk. 'Er komt een compleet nieuw dorpshuis naast de kerk. We gaan de kerk zelf gebruiken voor theater, muziekvoorstellingen en het carnaval', zegt Wiendels.

