Casino in Arnhem weer de dupe van overval

In Arnhem is zondagavond een casino overvallen. Een nog onbekende dader sloeg toe bij Jack's Casino aan de Kronenburgersingel.

De overval werd even voor 21.00 uur gepleegd. De dader ging er met een buit vandoor, maar het is nog onduidelijk hoe groot die is. Er is niemand gewond geraakt, meldt een correspondent.

Signalement verspreid

Na de overval verstuurde de politie een melding via Burgernet. Daarin werd gezocht naar een donker getinte man van ongeveer 20 jaar oud. Hij is ongeveer 1.80 meter en draagt een blauwe pet, donkerblauwe jas en een zwarte plastic tas.

Wie de verdachte ziet, krijgt het advies hem niet zelf aan te spreken, maar 112 te bellen.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat Jack's Casino in Arnhem wordt overvallen. Het gokhuis werd in april vorig jaar overvallen door een man met een mes en afgelopen oktober was het weer raak.

