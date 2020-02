Storm Ellen: omgewaaide bomen, afgelaste optochten en gestrande scholieren

Na Ciara en Dennis was het zondag de beurt aan storm Ellen om zich uit te leven. De harde wind en regen veroorzaakte flink wat hinder in onze provincie, variërend van afgelaste optochten tot omgewaaide bomen. En een groep scholieren uit Arnhem moet noodgedwongen nog een nachtje in Kopenhagen blijven.

In Vlissingen werd tussen 9.00 en 10.00 uur gemiddeld windkracht 9 gemeten, waarmee het volgens Weeronline alweer de vierde officiële storm van dit jaar was.

In onze provincie waaide het minder hard, maar was er nog wel sprake van zware windstoten tot ongeveer 80 kilometer per uur. Tussen 10.00 en 16.00 uur gold code geel in onze provincie.

Carnaval de dupe

De storm gooide roet in het eten van veel carnavalliefhebbers. In tientallen plaatsen ging de optocht niet door.

In grote steden als Arnhem en Nijmegen ging een streep door de parade, maar ook de grote optocht in Groesbeek ging niet door. In Groenlo werd het startschot wat verlaat, zodat de wagens daar toch de weg op konden.

Omgewaaide bomen

De storm veroorzaakte verder overlast op de weg. Zo lagen er omgewaaide bomen op de A12 richting Arnhem bij Oosterbeek. Daardoor waren tijdelijk twee rijstroken dicht, wat een flinke vertraging opleverde. Bij Velp vloog een echtpaar met hun auto van de weg, nadat ze door een plas reden.

De brandweer was vooral druk met omgewaaide bomen en daken die dreigde los te raken. Bijvoorbeeld in de Seringenlaan in Doesburg, waar een boom op een lantaarnpaal viel, die op zijn beurt net niet op het dak van een huis belandde.

Vlucht geannuleerd

Een groep scholieren van het Lorentz Lyceum uit Arnhem ondervindt nog altijd hinder van de storm. Hun vlucht van KLM vanuit Kopenhagen werd vanwege de harde wind geannuleerd.

De groep van zo'n 15 leerlingen was met een paar docenten sinds woensdag in de Deense hoofdstad in het kader van een uitwisselingsproject. Ze verbleven in gastgezinnen, maar slapen nu nog een extra nachtje in een hotel.

Het blijft onstuimig

De grote vraag is of hun vlucht maandag wel doorgaat. Het KMNI geeft voor het westen weer code geel af, al gaat het pas in de middag echt hard waaien. In onze provincie lijkt het maandag vooralsnog mee te vallen met de wind.