Edward Sturing: 'Onbegrijpelijk dat de VAR niet ingrijpt'

Twee cruciale momenten sprongen eruit in de matige wedstrijd in GelreDome. Eerst was daar het duel tussen Dumfries en Obispo waar de rechtsback van PSV al onderweg is naar de grond en zich gretig laat vallen als Obispo zich meldt. 'Er was heel minimaal contact', zegt de van PSV gehuurde Vitesse speler daarover. 'Maar het was geen penalty. Dus ja, we worden daar benadeeld.'

Bekijk de interviews. De tekst gaat daaronder verder.

Arm van lichaam

Even later kreeg Vitesse geen strafschop toen Rosario hands maakte. Sturing wond zich er over op. 'Ik heb ernstige twijfels wat er gebeurde tussen Obispo en Dumfries, maar ik weet wel zeker dat wij een penalty hadden moeten hebben. De arm is van het lichaam en het is gewoon een handsbal. Die bal wordt geblokt.'

Matavz krijgt bij de 1-2 nog een grote kans

'Makkelie geen blaam'

'Wat is dan niet snap is dat de scheidsrechter niet naar de kant wordt geroepen. De VAR zegt blijkbaar dit is geen penalty, want hij laat Makkelie er niet naar kijken. De scheidsrechter treft daarom ook geen blaam, dus dat is het verhaal. Ik vind het onbegrijpelijk. Maar de ene keer zit het mee, een andere keer weer tegen. Ik moet mijn eigen elftal blijven analyseren.'

Lef

Een van die analyses die Sturing zal maken gaat ongetwijfeld weer over de angst die in de ploeg sloop na de goal van Matavz. Net als vorige week tegen Heerenveen liep Vitesse weer achteruit. 'Dat zit er toch heel erg in bij ons en is heel moeilijk om eruit te krijgen. Je moet er lef voor hebben om met ruimte in je rug te spelen. In de slotfase zetten we het wel één op één. En ook dan gebeurt er niet zo veel bij PSV', had Sturing gezien.

Een andere conclusie was dat het voetbal zondag tegenviel, zeker in de eerste helft. 'Van beide kanten inderdaad', vond Sturing. 'Er gebeurde weinig met veel spel op het middenveld en weinig kansen. Dat is niet leuk voor de mensen om naar te kijken.'