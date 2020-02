Een carnavalsmis, hoe bijzonder is dat?

De speciale carnavalseucharistieviering in de Sint Bernulphuskerk in hartje Oosterbeek kan beginnen. Het samenzijn begint heel normaal. Bij binnenkomst zingt het Toorop-koor een kerkelijk lied over 'Dat er een nieuwe wereld komen zal...'.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Genoeg gelegenheid voor de twee groepen om elkaar vanuit de kerkbanken even te bespieden. Maar al gauw is het nieuwe er vanaf en volgt iedereen de dienst. Na de voorbede is het de beurt aan prins Tom de Eerste en prinses Patricia: samen steken ze een kaars aan voor overleden carnavalsvrienden.

'Hopelijk volgend jaar weer'

En zo wisselt het zich af: een stukje heilige mis, gevolgd door een carnaval intermezzo. De Hofkapel van de Dwarsliggers blaast geregeld een deuntje mee. Voorganger Pater Wim van der Salm is blij met de speciale mis: 'Veel carnavalsvierders zijn katholiek en dus is het goed om voorafgaand aan dat feest je te bezinnen in de kerk. Ik hoop dat ze volgend jaar weer komen.'

Ook prins Tom de Eerste vindt de speciale carnavalsmis heel normaal. 'Op woensdag komen we toch ook ons askruisje halen? Dan is het eigenlijk logisch om het feest ook in de kerk te beginnen.'

Na afloop van de mis krijgen alle kerkgangers soep en brood aangeboden door de carnavalsvereniging. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt. De ruimte achterin de kerk is bijna te klein. 'Eigenlijk was het nog een beetje te weinig carnaval', vindt een vaste kerkganger. 'Ik heb nog geen 'Alaaf!' gehoord.'