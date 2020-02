Eigenaar cafetaria Doesburg verjaagt jonge overvaller met pan

De eigenaar van cafetaria Big Snack Reinders in Doesburg heeft zaterdagavond een jonge overvaller uit zijn zaak weten te krijgen door met een pan te dreigen. De overvaller was rond 20.00 uur zijn zaak aan de Kraakselaan binnengelopen met een groot mes en een plastic zak.

'De overvaller riep: dit is een overval, geld, geld!', vertelt eigenaar Gertjan Reinders, die op dat moment aan het skypen was met een vriendin. 'Ik dacht eerst nog dat het een grap was, omdat het carnaval is. Maar ik draai me om en zie hem staan, met dat mes. Ik loop naar het fornuis, waar een lege pan stond, haal het deksel er af en loop naar de jongen toe. Hij maakt twee, drie keer een stekende beweging met het mes, maar toen hij zag dat ik hem met de pan wilde gaan slaan ging hij ervandoor.'

Niet eerder overvallen

Reinders heeft al bijna veertig jaar een zaak aan de Kraakselaan, maar werd nog nooit overvallen. 'Wel is er in het verleden ontelbare keren ingebroken', vertelt hij. 'Je kunt van tevoren van alles verzinnen en je van alles voornemen, maar je weet pas hoe je zal reageren als je het zover is. De politie vroeg aan me hoe de overvaller eruit zag, ik heb een beschrijving kunnen geven, maar hield vooral dat mes in de gaten.'

Politie zoekt getuigen

De politie heeft zaterdagavond onder meer een melding via Burgernet verspreid. Er werd gevraagd uit te kijken naar een kleine, blanke jongen van ongeveer 16 jaar oud. Hij heeft een smal postuur en droeg een donkergroene jas met capuchon die strak over zijn hoofd zat, een zwarte sjaal en een spijkerbroek.

De jonge man rende weg in de richting van de Marijkestraat. De politie roept getuigen op zich te melden.

