Overval op Arnhemse snackbar, politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van een overval op snackbar De Saks aan het Schuttersbergplein in Arnhem. Twee mannen drongen vrijdagavond rond 21.15 uur de snackbar binnen met een mes en eisten geld.

Beide overvallers droegen donkere kleding en bivakmutsen. De twee hebben een blanke huidskleur, zijn erg lang en hebben een slank en atletisch postuur.

Na de overval begaven de twee mannen zich vermoedelijk in de richting van de Sperwerstraat. Daar zijn ze mogelijk in een zwarte auto gestapt en weggereden.

Medewerkster gewond

Tijdens de overval raakte een medewerkster gewond. Ze werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Via Facebook laat de bewuste medewerkster weten dat het al de vierde keer is dat ze slachtoffer werd van een overval.

Zie ook: Snackbar in Arnhem overvallen, medewerker gewond

De vrouw zegt dat ze naar buiten wilde vluchten om hulp in te roepen. In haar sprint naar de deur werd ze echter gevloerd door één van de overvallers. Die trapte haar vervolgens meermaals in de rug. Daar bleek dat ze niets gebroken had, maar wel zware kneuzingen had opgelopen.

Wie iets heeft gezien van de overval wordt verzocht contact op te nemen met de politie.