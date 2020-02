Medewerkers krijgen slachtofferhulp na overval op snackbar: 'Ik huil alleen maar'

Ook een nieuwe collega van Cindy is helemaal van de kaart. Hij heeft moeite om over de overval te praten, want 'dan komt alles weer boven'. Een van de overvallers gilde heel hard tegen hem 'geld, geld, geld, doe de kassa open', vertelt Cindy.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Ze zag ook hoe een andere werknemer, Jacqueline van Betuwe, door een van de overvallers onderuit werd gehaald toen ze probeerde naar buiten te rennen om hulp te halen. 'Dat beeld gaat ook niet zomaar weer uit je hoofd.'

Erg lange overvallers

De twee overvallers drongen vrijdagavond rond 21.15 uur de snackbar aan het Schuttersbergplein in Arnhem binnen. Ze hadden een mes en eisten geld. Het gaat volgens de politie om mannen die erg lang zijn, een blanke huidskleur en een slank en atletisch postuur hebben. Ze droegen donkere kleding en bivakmutsen. Na de overval begaven de twee mannen zich vermoedelijk in de richting van de Sperwerstraat. Daar zijn ze mogelijk in een zwarte auto gestapt en weggereden.

Medewerkster gewond

Tijdens de overval raakte Jacqueline van Betuwe gewond. Ze werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. 'Een van de overvallers haalde me onderuit en schopte me in de rug. Door de val klapte de lucht uit mijn longen en kon ik even niks. Toen ik op een gegeven moment wilde gaan staan lukte dat niet. Mijn knie klapte er onderuit, er is iets kapot in de knie'.

Haar rechterbeen zit nu in een brace en ze loopt met krukken. Ook heeft Jacqueline overal blauwe plekken. Ze hoopt maandag van artsen te horen wat er met haar knie aan de hand is.

Slachtofferhulp

Het is al de derde keer dat Jacqueline een overval meemaakt. 'Ik kom er mentaal goed doorheen deze keer, tenminste zo lijkt het nu, maar mijn collega's zijn er heel beroerd aan toe. Ik herken dat van de eerste keer. De een klapt helemaal in, de ander is doorlopend aan het huilen. Ze gaan allebei gebruikmaken van slachtofferhulp. Ik heb daar na de eerste overval ook veel aan gehad', aldus Jacqueline. 'Ik hoop dat de overvallers gepakt worden, dat zou een pleister op de wonde zijn.'

Zie ook: Snackbar in Arnhem overvallen, medewerker gewond