Brons voor Visser, König en Mak op NK Indoor Atletiek

Nadine Visser uit Arnhem werd derde op de 60 meter in een tijd van 7,30 seconden. De pas zestienjarige N'Ketia Seedo greep de titel in 7,24. Marije van Hunenstijn (foto) eindigde in haar eigen stad Apeldoorn als vierde in 7,35.

Bij het kogelstoten pakte Benthe König uit Velp brons, achter Jessica Schilder en Melissa Boekelman.Léon Mak was goed voor brons bij het polsstokhoogspringen met een sprong over 5,10 meter. Het was de eerste medaille bij de senioren voor de 19-jarige atleet uit Heerde.

De meest opvallende prestatie op het NK werd geleverd door Rutger Koppelaar, die het polsstokhoogspringen won met een hoogte van 5,75 meter, een evenaring van het Nederlands record. 'Een mooie hoogte en een personal best. Ik was op zoek naar 5,80 en dat zit er ook zeker nog in. Dat zit eraan te komen, het moet outdoor maar gebeuren.'

Zilver voor Vetter

Eerder op de dag won Anouk Vetter bij haar rentree al zilver bij het verspringen. De Arnhemse eindigde met een sprong van 6,11 meter achter de verrassende winnares Tara Yoro (6,19 meter).

