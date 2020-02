Carnaval Doetinchem los na sleuteloverdracht

Het carnaval in Doetinchem is zaterdagochtend weer losgebarsten na de traditionele sleuteloverdracht in de raadzaal. Burgemeester Mark Boumans heeft met de overhandiging van de sleutel aan Stadsprins Henk de 2e de macht van de stad overgedragen aan carnavalvierend 'Leutekum'.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

'Het was wel mooi met alle prinsen van alle kerkdorpen en buurten in Doetinchem', vertelt stadsprins Henk Bloemers. 'Het was een hele leuke sleuteloverdracht. '

Burgemeester Mark Boumans heeft met een gerust hart de sleutel van de stad overgedragen. 'Henk heeft de deelmachten weer overgegeven aan andere hoogheden', aldus de burgervader. 'Het was een prachtige bijeenkomst vanochtend.'

Goed nieuws

Er was zaterdagochtend direct goed nieuws, want na overleg met alle partijen en het Meteoconsult werd besloten dat de carnavalsoptocht, ondanks de harde wind, gewoon door kon gaan. 'We hebben de afgelopen week wel in de stress gezeten', vertelt Bloemers. 'Maar nu komt het net zo uit dat zaterdag en maandag qua weer de mooiste dagen zijn van het weekend. Zondag is helaas wat minder maar dan hebben we binnenactiviteiten.'

Kinderburgemeester Julliette mocht tijdens de bijeenkomst Boumans ondersteunen. Ze heeft nog wel wat tips voor de feestgangers. 'Je moet lekker feestvieren en gekke kleding aandoen', legt ze uit. 'Gewoon gezellig doen met je vrienden.'

Boumans vult aan: 'Ik heb een beroep gedaan om wat meer te matigen met alcohol. Zodat je scherp blijft op jezelf en je omgeving.' Bloemers hoopt dat de burgemeester de stad na de carnaval weer normaal aantreft. 'Ik neem aan dat iedereen verstandig genoeg is om zich aan de regels te houden. Volgens mij gaat het helemaal goedkomen.'