Vader slachtoffer Wageningen 'belde wel 24 keer tevergeefs naar de instelling'

Vermoeide gezichten, diepe wallen en verdrietige ogen. De vader, moeder, broer en tante van het dodelijke slachtoffer zitten verslagen in hun huiskamer in Arnhem. Kaarsjes branden bij foto's van hun dierbare Robert (27), die al sinds zijn tienerjaren psychotisch was en woonde in de begeleid wonen-instelling RIBW in Wageningen. Woensdagavond kwam hij om, door nog onduidelijke oorzaak.

Zijn ouders mochten vrijdag voor het eerst zijn lichaam zien. 'We schrokken enorm', zegt zijn vader. 'Hij was erg toegetakeld. Zijn nek, borstkas en benen vertoonden blauwe plekken.' Het was een tengere jongen, en zijn ouders vermoeden dat er buitensporig geweld is gebruikt om hem in bedwang te houden.

Rustige en goeie jongen

Robert was een rustige en goeie jongen, lief en zacht, zeggen zijn ouders. Hij was regelmatig psychotisch, en zat daarvoor in de instelling. Ook die bewuste woensdag was hij erg in war. Zijn vader bezocht hem 's middags nog, gelijk uit zijn werk. 'Ik zag dat de ruiten van zijn kamer waren ingegooid.'

Hij snelde naar hem toe. In de kamer vond hij zijn zoon in een puinhoop. 'Zijn kast lag omver, zijn ramen waren kapot.' Vader gaf hem een sigaretje. 'Hij was rustig, zei dat hij het even niet meer zag zitten.'

Terwijl Robert in zijn kamer bleef, ging vader de begeleiding halen. Toen zijn vader weer naar huis ging was Robert rustig.

Maar dan, om kwart over acht, ziet de zus van de vader - Roberts tante - alarmerende berichten op Facebook. 'Help, bel 112’. En later: 'Bel de politie, kom naar de Morel in Wageningen.' Ze vraagt online wat er is, en tipt Roberts vader. Wat er daarna gebeurt, kan de familie nog nauwelijks bevatten. 'Het lijkt een slechte film', zegt tante.

24 telefoontjes

Roberts vader wil weten waarom zijn zoon 'bel 112' op Facebook post. Hij begint te bellen: begeleiders, andere begeleiders, crisisnummers van RIBW en van samenwerkende instelling Pro Persona. Maar niemand neemt op.

Hij raakt in paniek. 'In totaal belde ik 24 keer. Ik word doorgeschakeld en doorgeschakeld, krijg alleen voicemails.' In paniek belt hij een medebewoner van Robert. 'Loop even naar Roberts kamer om te zien wat er is.' De medebewoner doet dat, maar ziet politie staan en wordt tegengehouden. 'Het is hier mis', zegt de medebewoner tegen vader. 'U kunt beter hierheen komen.'

Roberts ouders springen in de auto. Daar is het pand al afgezet met politielinten. Ze worden niet doorgelaten. Roberts vaders wordt boos. 'Robert is mijn zoon.' Dan komt een agent naar hem toe. 'Het spijt me. Uw zoon is overleden.' De grond zakt onder hun voeten weg. Ze mogen met een politie mee in de auto. Maar hun zoon krijgen ze die avond niet te zien.

Lichaam

Donderdag begint het wachten. Op een telefoontje van de politie, op telefoon van de instelling. 'We horen niets. We weten niet waar hij is, of wat ze aan het doen zijn.' Het lichaam van hun zoon gaat het hele land door voor onderzoek over de doodsoorzaak, zo blijkt later.

Pas op vrijdag, twee dagen na zijn dood, mogen ze het lichaam van hun zoon zien.

Crisisplek

Het trieste is dat Robert de dag na zijn dood naar een gesloten afdeling zou gaan. Zijn ouders hadden hem het afgelopen jaar af zien glijden. Voor hun gevoel duurde het te lang voordat er werd ingegrepen. Wachtlijsten, wisselingen van begeleiders, maar ook het rustige karakter van de jongen hielpen niet. 'Als hij nou eens agressief was, was er misschien sneller ingegrepen.'

Pas enkele weken geleden werd de situatie onhoudbaar. Robert zal gedwongen naar een gesloten afdeling gaan. Op de bewuste woensdag, zijn sterfdag, zegt Robert dat hij vrijwillig wil gaan. Hij kan pas de volgende dag, op donderdag, terecht. Zo ver komt het niet. Hij overlijdt die avond.

Zijn ouders willen dat de onderste steen boven komt. 'We kunnen pas rouwen als we weten wat zich heeft afgespeeld.'

Reactie RIBW:

Woordvoerder Jeroen Hurkens laat weten nog niet kunnen in te kunnen gaan op de toedracht van het overlijden van Robert, omdat dat nog onderzocht wordt door de politie. 'Het zou kunnen dat de vader 24 keer gebeld heeft, maar dat weten we niet. We waren niet onbereikbaar, maar we kunnen ons voorstellen dat we in de hectiek veel in gesprek zijn geweest. In verband met de privacy kunnen we niet ingaan op de vraag of Robert de volgende dag overgeplaatst zou worden. Het klopt dat we donderdagavond pas contact hebben gezocht met de nabestaanden, maar daar was een goede reden voor. Dat willen we graag toelichten in een persoonlijk gesprek met de familie.'