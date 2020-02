Carnavalsoptocht Groessen afgelast, andere plaatsen wachten tot laatste moment

De carnavalsoptocht in Groessen gaat zondagmiddag niet door vanwege de verwachte harde wind en in de gemeente Oude IJsselstreek mogen geen grote wagens de weg op. Maar in veel andere plaatsen wordt de knoop pas op het allerlaatste moment doorgehakt.

Het besluit om de optocht in Groessen af te blazen is genomen na 'intensief overleg met de gemeente Duiven', laat carnavalsvereniging De Deurdreiers weten. 'Veiligheid van onze deelnemers en bezoekers heeft prioriteit', aldus de vereniging.

'Heel vervelend voor carnavalvierders'

In Silvolde en Ulft moeten ze het zonder de praalwagens doen. Dat heeft burgemeester Otwin van Dijk besloten. Hij laat weten goed te begrijpen dat dit voor 'veel carnavalvierders heel vervelend is'. 'Al die tijd gebouwd aan je carnavalswagen, of je erop verheugd om de optocht te zien', zegt hij. 'Maar gezien de weersverwachting is het risico op ongelukken te groot.'

In veel andere Gelderse plaatsen wordt de knoop pas zondagochtend doorgehakt. Bijvoorbeeld in 's-Heerenberg en Zevenaar, waar in alle vroegte wordt bepaald of de optochten doorgaan, al dan niet alleen met loopgroepen.

Uitstellen tot het allerlaatste moment

Hetzelfde geldt voor de optochten in de gemeente Lingewaard. Om 10.00 uur wordt duidelijk of de carnavalsoptochten in Huissen, Bemmel, Angeren, Gendt en Haalderen later die dag kunnen doorgaan. In Doornenburg was de optocht zaterdag al.

'Ik weet hoeveel moeite, tijd en geld onze inwoners steken in de voorbereiding van de optocht. Het eventuele besluit om deze optochten af te gelasten, stel ik daarom uit tot het allerlaatste moment', zegt burgemeester Josan Meijers.

Live vanuit Groenlo

De optocht in Groenlo staat ook nog 'gewoon' op het programma. Omroep Gelderland doet daar zondagmiddag vanaf 13.45 uur live verslag van. Carnavalsvereniging

Carnavalsvereniging De Krunnekes heeft om 09.00 uur nog overleg met de autoriteiten. Als er sprake is van code geel, wordt de optocht mogelijk naar een later tijdstip verplaatst. Een alternatief is om de parade naar de maandag te verplaatsen.

Afgelasting in Culemborg

In Culemborg ging eerder op de dag al een streep door de hele optocht, vanwege de harde windstoten. In Puiflijk (gemeente Druten) mochten vanwege de wind geen wagens meedoen, die hoger zijn dan vijf meter.

De optocht van carnavalsvereniging De Dwarsliggers in Malden ging wel door, maar daar hoge wagens werden omlaag gebracht en bewegende delen vastgezet.

