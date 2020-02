Mike Snoei: 'De Graafschap is mentaal heel sterk aan het worden'

De 2-1 overwinning in Dordrecht kwam niet makkelijk tot stand. Zeker niet omdat Mo Hamdaoui een domme overtreding maakte na rust en er met rood af moest. Ploeggenoot Javier Vet verdedigde de aanvaller. 'Het was wat ongelukkig, maar hij kan hem geven. Volgens mij wilde Mo de bal van de zijkant wegtikken. Alleen daardoor maken we het onszelf wel extra moeilijk.'

Trainer Mike Snoei complimenteerde zijn ploeg voor die fase. 'We spelen dan op het eind met een 4-4-1 formatie en ook dat lossen ze dan toch weer goed op. We hebben nauwelijks iets weggegeven en dat is geen toevalligheid. We winnen ook vanavond weer. Deze ploeg is mentaal heel sterk aan het worden.'

De Graafschap verzuimde na de 1-2 van Van Mieghem de wedstrijd in het slot te gooien. 'Dat is toch het verhaal van dit seizoen. Kort voor en ook na rust krijgen we de kansen om het te beslissen. Je voetbalt dan ook een stuk makkelijker als dat gebeurt', gaf Snoei toe.

Tussenstation

Vet was blij met zijn goal. Het was zijn vierde van het seizoen. Twee maakte hij op het veld van oude clubs. Tegen Almere City was de defensieve middenvelder belangrijk en ook tegen Dordrecht stond hij op de goede plek na een hoekschop van Nijland. 'Lekker voor mij en het team. Nu is het even tijd voor carnaval, we gaan even in de stad kijken.'

Om vervolgens weer de focus te leggen op de belangrijke doelen dit seizoen. Vet: 'We gaan natuurlijk voor het winnen van de periode volgende week. Een leuk tussenstation, maar we hebben een groter doel met zijn allen. Iedereen is daar vol mee bezig. We zijn goed op weg denk ik.'