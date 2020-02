Carnavalsoptocht in Culemborg afgelast vanwege harde windstoten

'Het is onverantwoord om het risico te nemen voor zowel deelnemer als kijker', laat de organisatie weten. 'Als Blauwlappen snappen we dat iedereen een jaar lang kei hard heeft gewerkt en nu erg teleurgesteld is.'

'Wij gaan ons best doen om samen met de gemeente te kijken naar een alternatieve datum in de buurt van halfvasten.' Daarmee geeft de organisatie aan dat de optocht over een paar weken wellicht alsnog doorgaat.

Niet hoger dan vijf meter

In Puiflijk mogen vanwege de wind geen wagens meedoen, die hoger dan vijf meter zijn. De optocht gaat daar vooralsnog wel door.

En ook de optocht van carnavalsvereniging De Dwarsliggers in Malden gaat wel door, maar onder voorwaarden. Hoge wagens worden omlaag gebracht, en bewegende delen vastgezet. Dat werd besloten na overleg met de burgemeester. Maar volgens penningmeester Maarten Nass mag dat 'de pret niet drukken'. 'We mogen al lang blij zijn dat de optocht niet morgen is. Nu is het nog droog.'

Zie ook: 'Houd het weerbeeld goed in de gaten', advies voor carnavalsoptochten