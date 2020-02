Vitesse blijft met lege handen achter tegen PSV

Voor rust hield het niet over wat Vitesse en PSV lieten zien in Gelredome. Na een eerste kwartier van aftasten schoot Sondre Tronstad naast en even later liep Bryan Linssen zich vast na een actie op de linkerflank. De beste mogelijkheid kwam daarna voor Tim Matavz, die vanuit een lastige hoek voorlangs schoot.

Matavz was aan de kant van Vitesse één van de drie spelers voor wie de wedstrijd tegen PSV een ontmoeting met hun oude club was. Ook Joshua Brenet - die de voorkeur kreeg boven Max Clark - en Remko Pasveer stonden in het verleden onder contract in Eindhoven, terwijl Armando Obispo op dit moment gehuurd wordt van PSV.

Linssen valt uit

Na de kans voor Matavz moest Vitesse een fikse tegenvaller incasseren. Topscorer Linssen ging met een enkelblessure naar de kant en liet zich vervangen door Thomas Buitink. In het laatste kwartier tot de rust kreeg Vitesse nog twee kansen, maar Oussama Tannane schoot naast en Obispo deed koppend hetzelfde. PSV speelde pover en zette er niet één schot op doel tegenover.

Vrijwel direct na rust brak Vitesse de wedstrijd open. PSV speelde de bal achterin breed en Buitink joeg Daniel Schwaab op, die de bal verloor en Matavz meteen zag profiteren met een schot in de verre hoek (1-0). Protesten van PSV dat Buitink voorafgaand aan het doelpunt een overtreding beging op Schwaab werden weggewuifd door scheidsrechter Danny Makkelie.

Tim Matavz zette Vitesse snel na rust nog op 1-0. Foto: ANP

Comeback voor PSV

Na Matavz' openingsgoal moest PSV met een reactie komen. De Eindhovenaren, die na enkele moeizame maanden hun laatste twee Eredivisieduels winnend afsloten, deden dat ook binnen tien minuten. Obispo kwam heel licht in contact met PSV-captain Dumfries en werd zwaar bestraft met een penalty, ook nadat de VAR het moment bestudeerd had. Sam Lammers klopte Pasveer vanaf de stip en zette PSV zo weer op gelijke hoogte.

Gesterkt door de gelijkmaker nam PSV vervolgens het heft in handen. Cody Gakpo waarschuwde Vitesse met een inzet op de lat en deed de Arnhemmers kort daarna alsnog pijn met de 1-2. De aanvaller kreeg alle tijd en ruimte van Eli Dasa om zijn hoek te kiezen en zette PSV op voorsprong met een schot in de rechterhoek.

Geen einde aan droge jaren

Van die achterstand wist Vitesse - ondanks een prima kans voor Matavz - niet terug te komen, tot ongenoegen van het publiek. De laatste thuiszege op PSV blijft daardoor de 1-0 overwinning uit het seizoen 1996/97, waaraan trainer Sturing in aanloop naar het duel nog refereerde. Na één zege in de laatste vijf competitiewedstrijden blijft Vitesse zevende op de ranglijst. Volgende week wacht een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

Zie ook: TERUGLEZEN | Vitesse verliest op eigen veld van PSV