Snoei bekritiseert Gelderse media na zege in Dordrecht

De Graafschap won aan de Krommedijk met 2-1 van laagvlieger Dordrecht en die zege was verdiend. Toch speelde de ploeg van Snoei, zeker in de tweede helft, opnieuw niet groots. Maar de coach wijst vooral op het feit dat de club uit Doetinchem maar blijft winnen en volop in de race blijft voor promotie naar de eredivisie.

Analyses

'Ik ben het niet altijd eens met de analyses van de media in Gelderland', meldt Snoei getergd. 'Ik vind namelijk wel dat we regelmatig hele aardige stukken goed voetballen. Ook tegen Roda vorige week. Maar dat wordt dan niet belicht. Alleen we winnen wel met 2-0. Ik hoor dan steeds ja het is niet sprankelend en het is niet attractief. Maar wij willen gewoon promoveren en natuurlijk, het liefst met mooi voetbal.'

Snoei heeft er duidelijk moeite mee. Hij wijst op zijn periode bij Telstar en trekt ook een vergelijking met de toon die hij meekrijgt vanuit zijn geboorteplaats Rotterdam waar hij zelf ook speelde bij Sparta en Excelsior.

Polonaise

'Ik vind het vooral van toepassing in deze regio', wijst Snoei richting de pers in de Achterhoek. 'Ik moet zeggen dat ik het wel eens anders heb meegemaakt. In Rotterdam vinden ze het allemaal geweldig hoor. Bij Feyenoord lopen ze elke week de polonaise. Het is hier een wat andere invalshoek en daar moet ik wel enorm aan wennen. Ik vind het wel eens jammer.'

Behalve de media zorgt De Graafschap dit seizoen ook zelf voor veel druk. De clubleiding, de trainers en ook de spelers willen ten koste van alles promoveren en hebben dat ook uitgesproken. Snoei sprak voor zijn aanstelling over één van zijn doelen: het spelen van 'extreem aanvallend voetbal.' Ook het publiek in Doetinchem is niet te onderschatten, want behalve trouw zijn de fans ook vaak kritisch.

Winnend elftal

Snoei verdedigt zich door te stellen dat De Vijverberg altijd goed gevuld is. 'Bij De Graafschap hebben er na een degradatie ook wel eens slechts 3 duizend mensen gezeten in het begin. Nu zit het bij ons iedere wedstrijd bijna vol. Dan doen we ook wel iets goeds. Het publiek ziet graag een winnend elftal. En dan kun je linksom of rechtsom lullen, maar dit is wel een winnend elftal. Daar kun je niet omheen.'