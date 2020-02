De Graafschap knokt zich langs FC Dordrecht in enerverend duel

Vooraf had trainer Mike Snoei zijn spelers gewaarschuwd. 'Wees waakzaam', had de oefenmeester gezegd over het 'andere' Dordrecht dat zijn trainer had ontslagen en vijf nieuwe spelers had gehaald. De woorden waren blijkbaar tegen dovemansoren gericht, want De Graafschap begon slap en afwachtend aan de akelig lege Krommedijk.

FC Dordrecht begon brutaal en deelde in het eerste kwartier al een aantal plaagstootjes uit. De Graafschap had moeite om de bal te laten rondgaan en liep vooral achter de feiten aan. Een goal hing dan ook in de lucht. Na een uitstekende aanval kwam de bal voor de voeten van huurling Robin Polley die verwoestend uithaalde (1-0).

Bij de les

De Graafschap schrok wakker en binnen twee minuten waren de verhoudingen hersteld. Een corner van Stef Nijland, die toch de voorkeur kreeg boven Callum Slattery, belandde bij de tweede paal waar Vet met een hoog been raak tikte. De Graafschap was ineens bij de les, rechtte de rug en ging op jacht naar meer goals bij laagvlieger Dordrecht.

Buitenspel

Dat leidde al snel tot de 1-2. De Graafschap mocht echter niet mopperen, want Nijland vertrok duidelijk achter de verdediging van Dordrecht en bediende Darryl van Mieghem vervolgens voor een niet te missen kans. Scheidsrechter Blom keurde de goal echter goed en stuurde ook trainer Harry van den Ham nog weg met rood na hevige protesten.

Rood Hamdaoui

Kansen voor Seuntjens, Nijland en opnieuw Van Mieghem waren daarna, nog voor rust, niet aan De Graafschap besteed waardoor het ook in de tweede helft een wedstrijd bleef. Nijland was tien minuten na rust opnieuw dichtbij een goal, maar de spanning bleef. Zeker nadat Mo Hamdaoui een oliedomme overtreding maakte en kon inrukken. De vleugelspits maakte een harde overtreding van achteren op Wehrmann en De Graafschap moet nog 20 minuten met tien man verder.

Onder aanvoering van de meegereisde fans aan de Krommedijk bleven de Superboeren echter overeind. Grote kansen kreeg FC Dordrecht niet meer. Twee keer moest keeper Jurjus optreden in de minder boeiende tweede helft, maar De Graafschap controleerde grotendeels het duel.

Periodetitel

Omdat SC Cambuur thuis ook won van Roda JC (2-0) gaat de strijd om de derde periode volgende week beslist worden. De Graafschap staat bovenaan en heeft twee punten meer dan de Friezen. Op De Vijverberg kan de periode vrijdag worden gepakt tegen Jong AZ.