Wie wil het voedeselthemapark in Ede exploiteren?

De inschrijving is een Europese aanbesteding. Als het goed is, is voor de zomer duidelijk wie de exploitant is. Deze zal de dagelijkse leiding over het themapark krijgen. In 2023 zal de attractie naast station Ede-Wageningen haar deuren openen

De afgelopen jaren is er veel te doen geweest om het plan van de gemeente Ede voor het voedselpretpark. De gemeenteraad stemde afgelopen september deels onder protest in met de opgerichte stichting die nu deze commerciële partij gaat uitbaten. De verantwoordelijk wethouder is overtuigd dat het park goed is voor Ede.

