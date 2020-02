Curieuze goal en blunder nekken NEC

Met Jonathan Okita voor de geblesseerde Anthony Musaba in de basis begon NEC vrijdagavond aan de uitwedstrijd tegen de Go Ahead Eagles. Bij winst zou NEC over de Deventenaren heen stijgen, die op dat moment de vijfde plaats bezette op de ranglijst.

Weinig vertier

In de dertiende minuut was NEC dicht bij de openingstreffer, door een schot van Okita dat van richting werd veranderd en rakelings langs de paal scheerde. Verder bracht de eerste helft weinig vertier. Zian Flemming incasseerde in de 22e minuut nog een gele kaart na stevige tackle. En Dirk Proper kreeg de lachers op zijn hand door een vrije trap bijna in één keer het stadion uit te jagen. Nul tegen nul was dan ook een logische ruststand.

Tekst gaat verder onder de afbeelding:

Foto: Omroep Gelderland

Kort na rust sloeg het noodlot toe voor de Nijmegenaren. In de vijftigste minuut liet keeper Branderhorst een schot van Ahannach los. Rabillard, die er als de kippen bij was, bracht de Eagles op een 1-0 voorsprong. Na een kortstondig offensief van NEC, was Go Ahead Eagles vervolgens het dichtst bij een volgende treffer. Opnieuw was het Rabillard, maar dit keer schoot hij de bal hoog over.

Scheidsrechter laat doorspelen: 2-0

Een paar minuten later was het dan toch raak. Maar over de goal zal nog even worden nagepraat. In de 61e minuut vlagde de grensrechter voor buitenspel waarop de NEC'ers stopten met voetballen. Scheidsrechter Siemen Mulder liet doorspelen en Ahannach scoorde: 2-0. Het kwam trainer Rogier Meijer op een gele kaart te staan vanwege protesteren.

In de 84e minuut deed NEC nog wat terug. Uit het niets was het Zian Flemming die van dichtbij raak schoot: 2-1. Maar daar bleef het bij.

Zie ook: TERUGLEZEN | NEC na rare goal onderuit tegen Go Ahead Eagles