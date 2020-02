Arnhemse wethouder over jeugdzorgbezuinigingen: 'Dat gaat pijn doen'

Toen de gemeenteraad eind vorig jaar de begroting vaststelde, werd er al fors meer geld uitgetrokken voor jeugdzorg. Toch moest er ook voor 7,5 miljoen euro efficiënter worden gewerkt. Ondanks dat, constateerde het college begin januari al dat het 10 tot 12 miljoen euro per jaar tekort zou gaan komen. Dus riep De Vroome een taskforce in het leven om een nieuw pakket met bezuinigingsvoorstellen samen te stellen. Die resultaten werden vrijdag gepresenteerd.

Er komt meer controle op 'complexe situaties'. Zo moeten alle uithuisplaatsingen volgens het plan langs een speciaal team, en wordt deze verantwoordelijkheid weggehaald bij sociale wijkteams en de jeugdbescherming. Ook komt er een instantie voor 'multiprobleemhuishoudens' die vaak met een stapeling van zorgkosten en vele zorgaanbieders te maken hebben. In twee jaar tijd moet daar voor 150 Arnhemse gezinnen 'een doorbraak' worden gerealiseerd.

Ouders moeten zelf betalen

Voor huiswerkbegeleiding, weerbaarheidstrainingen of faalangstreductie op school moeten ouders voortaan zelf betalen. Ook voor de kosten van logeeropvang voor kinderen in een zorginstelling om mantelzorgers te ontlasten, wil De Vroome in principe niet meer opdraaien. En voor 'vaktherapieën' als beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie en muziektherapie betaalt de gemeente ook niet meer. 'Dat hoeven we niet meer te doen', vindt De Vroome. 'Alleen wanneer het onderdeel uitmaakt van een medisch noodzakelijk traject.'

'We maken het mee dat een kind in een gezin even tot rust moet komen', legt De Vroome uit. 'Door te veel prikkels lukt dat soms niet. Dan kun je zo'n kind uit huis plaatsen. Maar we kunnen dat misschien ook voorkomen door de carport dicht te timmeren, en daar een soort rustkamer van te maken.' Dan kan het kind volgens de wethouder 'gewoon in zijn gezin blijven'. 'Dat is natuurlijk veel beter.'

Niet voor alle inwoners hulp

Verder wil De Vroome besparen op dure specialistische zorg. Wijkcoaches moeten in plaats van doorverwijzen zelf meer 'lichte' zorg bieden. Ook wordt de zorg die een aanbieder mag leveren gemaximaliseerd. Dat kan betekenen dat aanbieders niet alle inwoners meer kunnen helpen met hun zorgvraag, valt te lezen in de plannen.

In 2023 moeten de maatregelen 5 miljoen euro opleveren. Dit jaar is de verwachtte besparing 'slechts' 1,4 miljoen euro, waar de wethouder zich 6 miljoen euro ten doel had gesteld. Dat wordt dus niet gehaald. 'Maar uiteindelijk klopt het financiële plaatje', laat De Vroome weten. 'Wij gaan uit van een extra bijdrage van het Rijk, een snelle effectiviteit van maatregelen en meevallers in de kosten. En uiteindelijk betalen we de kosten uit de gemeentelijke middelen.' Waarmee de wethouder niet uitsluit dat de spaarpot opnieuw aangesproken zal worden.

De komende weken zal De Vroome met de gemeenteraad in gesprek gaan over de voorstellen. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt.

