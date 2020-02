Epe krijgt een 'Episch centrum', dankzij gulle ondernemer

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dat er nog flink wat werk aan de winkel is, mag duidelijk zijn. Enkel de contouren van het voormalige hotel-restaurant zijn nog zichtbaar. Het behang van de muren, een kale bar en tapijt in de hotelkamers dat sinds de jaren '70 niet meer zijn vervangen. 'Prachtig! Vind je ook niet?' vertelt De Jong trots.

Levensdoel

Want waar velen een bouwval zullen zien, ziet hij zijn droom. 'Dit is een levensdoel van mij. Ik word er blij van als mensen hier gaan samenkomen en mooie initiatieven opzetten. En volgens mij is het de bedoeling dat je dingen doet waar je blij van wordt.'

'Ken je het kleine café aan de haven? Die sfeer zoeken we.' Michiel de Jong

Het Episch centrum moet voor iedereen in de gemeente toegankelijk worden. De Jong stelt het pand gratis beschikbaar aan mensen die hier een maatschappelijke activiteit willen organiseren. 'Ik heb een vast geloof dat de samenleving zelf in staat is om dingen te initiëren als daar een platform voor is', legt hij uit. 'Mensen maken de samenleving, dat is mijn visie. Ik wil gewoon dat iedereen blij is, dat is het doel op langere termijn met het Episch centrum.'

Cadeau

Het zal een kostbaar karwei worden om het gehele pand volledig op te knappen. Maar De Jong heeft het graag voor zijn dorp over, ondanks dat hij er nooit een winst uit zal halen. 'Ik krijg maatschappelijke winst. Geld is niet zo belangrijk in het leven. Het is natuurlijk nodig en nuttig, maar het is niet belangrijk.'

Inmiddels hebben vele organisaties en vrijwilligers zich al gemeld, maar het duurt nog even voordat ze het pand in kunnen. 'In maart gaan we de vergaderruimtes in gebruik nemen. De grote zaal is in mei beschikbaar en het voormalige restaurant willen we in juni klaar hebben', legt De Jong uit. 'Maar dan hebben we het nog niet over de keuken en de voormalige hotelkamers. Dat gaat nog even duren.'