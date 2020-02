Van vakantiepark naar woonwijk: Harderwijkse aanpak uniek op de Veluwe

‘Ik vind het een prima oplossing’, zegt huiseigenaar Wim van Kooten. ‘Het is prettig wonen hier. Het is een fijne gemeenschap en men kijkt naar elkaar om, dus ik denk dat je hier eigenlijk een hele fijne gemeenschap kan creëren. En dat het permanent is, dat is mooi.’

Woningwaarde

En het is natuurlijk ook gunstig voor de waarde van het huisje vult huiseigenaar Jan Huijzers aan: ‘Kijk de waarde van het huisje stijgt behoorlijk. Dat krijgt natuurlijk straks een normale marktwaarde, dus ik en heel erg blij.’ Op de vraag of dat niet een beetje oneerlijk is, antwoordt Huijzers laconiek: ‘Op het moment dat je het koopt is dat niet bekend. Je koopt het als recreatiewoning. De ontwikkelingen die zich daarna hebben voorgedaan zijn alleen maar prettig natuurlijk. ‘

De beslissing heeft wel wat gevolgen voor de huiseigenaren. Zo moet er een geluidswal worden aangelegd die de huiseigenaren zelf moeten betalen. En er moeten bouwwerken die zonder vergunning zijn gebouwd verdwijnen. ‘Ja, daar hebben we zelf voor gekozen ‘,stelt Wim van Kooten. ‘Het is óf het één óf het ander. Je kan niet alles hebben. ‘

Geen navolging

Op andere plekken op de Veluwe lijkt de Harderwijkse methode geen navolging te krijgen. In Nunspeet bijvoorbeeld wordt er streng gehandhaafd, legt wethouder Marije Storteboom uit: ‘ Wij willen heel graag de vakantieparken behouden voor de recreatiesector. We zijn als Nunspeet echt een hele grote speler op de Veluwe. We hebben 1,2 miljoen overnachtingen per jaar, dus we hebben ook echt al die verblijfsaccommodaties nodig om al die gasten te kunnen ontvangen.’

De bewoners van Park Ceintuurbaan zijn blij dat Harderwijk wel heeft gekozen voor legalisatie: ‘Nooit meer gezeur, zekerheid.’, legt Jan Huijzers uit. ‘Iedereen heeft jaren in onzekerheid geleefd met de vraag ‘Mogen we hier blijven wonen of moeten we hier af?’ Het park heeft een woon bestemming, dus iedereen kan blijven wonen. Men kan met het huisje doen wat men wil: zelf blijven wonen, verkopen, verhuren. Eigenlijk allemaal zoals op de vrije woningmarkt plaatsvindt.’