Gemeentehuis na aanslag weer bijna in gebruik

Het gemeentehuis werd 22 augustus 2018 grotendeels verwoest, toen een verwarde inwoner van Lingewaard met zijn auto vol gasflessen naar binnen reed. In de daaropvolgende brand kwam de man om het leven.

Twee fasen

De herbouw gebeurt in twee fasen. De hele herbouw is in de zomer klaar. 'De herinrichting van het buitenterrein kan pas beginnen als de aannemer met zijn materieel is vertrokken. Er wordt een inrichtingsplan gemaakt. Dat moet voorkomen dat een situatie zoals die zich vorig jaar heeft voorgedaan nogmaals kan plaatsvinden', aldus de gemeente.

Medewerkers binnen het sociaal domein, openbare orde en veiligheid en het college van burgemeester en wethouders mogen eind maart alweer terug. Ze komen te werken op de vleugel waar de werkzaamheden bijna zijn afgerond. 'We hebben straks alle vergaderruimten beneden en alle werkruimten op de verdiepingen daarboven. Er kan dan geen doorloop ontstaan', vertelt waarnemend burgemeester Josan Meijers over de extra veiligheidsmaatregelen die zijn genomen.

Burgemeester Josan Meijers en projectleider Fred Koeman op de bouwlocatie - Foto: Omroep Gelderland

Miljoenen euro's

Met het project zijn miljoenen euro's gemoeid. De verzekering draagt bij en ook de provincie doet een duit in het zakje. Toch zal de gemeente ook in de buidel moeten tasten omdat er gekozen is voor een uitbreiding van het gemeentehuis. Zo komt er een gloednieuwe, grote vergaderruimte waar ook de gemeenteraad in kan vergaderen. Tot nu toe gebeurde dat op verschillende andere locaties door de gemeente heen.

Voor projectleider Fred Koeman is het een bijzondere klus. Hij was ook betrokken bij de bouw van het gemeentehuis, slechts tien jaar geleden. 'Dit is een enorm mooi project, maar de aanleiding is een stuk minder. We hebben nu wel het voordeel dat je zaken die je eerst niet goed hebt doorzien kan verbeteren', vertelt hij. 'Ik ben heel trots op het werkplein dat de ambtenaren krijgen. Daar kunnen vijftig tot zestig mensen werken. Ook de grote vergaderruimte, waar de gemeenteraad kan vergaderen, wordt erg mooi.'

'Heerlijk om in één gebouw te zitten'

Burgemeester Josan Meijers is blij dat alles volgens het geplande schema verloopt: 'Mensen hebben anderhalf jaar in containers en op andere locaties gewerkt. We kijken er heel erg naar uit om elkaar gewoon weer tegen te komen. Nu moet je altijd afspreken of opbellen. Het is heerlijk als we weer in één gebouw zitten', besluit ze.

