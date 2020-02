Armando Obispo: stabiele steunpilaar bij Vitesse

Geruisloos is hij bezig aan een steeds beter seizoen. 'Het gaat met ups en downs, maar ik denk dat het wel een redelijk seizoen is voor mij tot nu toe', opent Obispo. 'Het gaat volgens verwachting. Ik ben sterk in de duels. Ik moet alleen nog een keer scoren inderdaad. Maar de laatste weken kom ik steeds dichterbij', lacht hij.

De linkspoot, die het hele seizoen al een stabiel duo vormt met Danilho Doekhi, ontwikkelt zich voorspoedig bij Vitesse. Een feit dat ook door trainer Edward Sturing tevreden geconstateerd wordt. 'In potentie kan hij, net als als Doekhi, een hele goede centrale verdediger worden. Hij is pas 20 jaar. Dan is dit heel knap, want Obispo heeft inderdaad nog geen minuut gemist. dit seizoen.'

Teamfoto

Obispo ontmoet zondag in Arnhem zijn huidige werkgever PSV. 'In principe keer ik straks ook weer terug Eindhoven', zegt de tot juni gehuurde speler. 'Maar dat is voor later. Het gaat eerst om Vitesse. Het is 22 jaar geleden dat we thuis van PSV gewonnen hebben. De trainer liet ons een teamfoto zien van toen. Een mooie uitdaging dus', aldus de Brabander die 22 jaar geleden nog niet eens geboren was.

Mentaal sterker

Vitesse ziet Obispo als een tussenstap. Hij zat twee jaar bij de selectie van PSV, maar kwam in de hoofdmacht nog niet aan spelen toe in de hoofdmacht. Nu is hij in de subtop van de eredivisie een vaste waarde. 'Het is zeker niet alleen bergopwaarts gegaan, maar dingen hebben mij dit seizoen wel sterker gemaakt. En door veel te spelen doe je ervaring op. Dat is heel belangrijk.'

Inschuiven en doordekken

Sturing wil meer lef zien van Obispo, al benadrukt de trainer vooral tevreden te zijn over de ontwikkeling van de verdediger. 'Dat doelpunt van Linssen na die steekbal van Tannane, dat begint bij Obispo. Omdat hij niet achteruit loopt, maar inschuift en doordekt. Dat is wat ik wil zien. Daardoor komt Tannane in balbezit en kan hij steken op Linssen. Doelpunt. Zo simpel kan het soms zijn.'

Fiasco

De heenwedstrijd in Eindhoven draaide uit op een fiasco. Vitesse werd met 5-0 afgedroogd door vijf goals van Malen. Obispo zag er een aantal keren niet goed uit. 'Ook dat is voetbal en het deed toen pijn', reageert Obispo rustig. 'Het is nu éénmaal gebeurd. Mentaal word ik daar alleen maar sterker van. Op een goede manier moet het je beïnvloeden.'

Vrienden bij PSV

PSV beleeft een rampzalig seizoen. 'Dat is niet leuk om te zien', zegt de Brabander uit Boxtel. 'Ik heb veel vrienden daar, je kent een aantal supporters. Je kunt er zelf niets aan veranderen, maar ze zitten in een lastige periode. Of ik mij daar centraal achterin zie spelen volgend seizoen? Daar ga ik nu geen uitspraken over doen.