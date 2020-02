Wim is 72 jaar en loopt nog steeds hard

Als een spin in het web zit Wim van Beek in de sportkantine van Omnisport in Apeldoorn. Hier wordt dit weekend voor de twaalfde keer het NK Indoor Atletiek gehouden. En dat moet perfect verlopen, vindt voorzitter Wim.

'Kijk, ze zijn nu de zandbak voor het verspringen aan het natspuiten. En aan de andere kant van de hal worden de horden alvast klaargezet. Het vangnet voor het kogelstoten staat ook al.'

Wim van Beek kent het klappen van de zweep. Al jaren is hij belast met de organisatie van het NK Indoor Atletiek. Iedereen kent en groet hem.

'Hink-stap-sprong is niets voor mij'

In zijn geboorteplaats Klarenbeek zat hij al vroeg op voetbal. Daar kwam schaatsen, tafeltennis en later ook hardlopen bij. 'Pas toen we in 1976 naar Apeldoorn verhuisden werd ik lid van atletiekvereniging AV34. Nee, dat kogelstoten of hink-stap-sprong zijn niets voor mij. Ik houd het bij hardlopen. Het is hier zo'n mooie omgeving.'

Van het en kwam het ander en nu is Wim alweer voor de twaalfde keer voorzitter van de organisatie. 'Het is iedere keer weer anders.'

Zes tot acht kilometer

Het NK is voor Wim geslaagd als er leuke wedstrijden te zien zijn en de sporters er echt voor gaan. 'Dat zal wel lukken; op diverse onderdelen moeten nog limieten worden gehaald. Bij het hoogspringen bijvoorbeeld. Ik ben tevreden als het publiek tevreden naar huis toe gaat.'

Zelf loopt Wim ook nog zijn rondjes. 'Nog drie keer in de week loop ik nog tussen de zes en acht kilometer. Dat houd ik vol hoor. Ik word onrustig als ik niet beweeg.'