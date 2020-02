De Achterban wil jongeren een stem geven

'We noemen het zelf een vrijdagmiddagborrel', zegt Noud van de Louw, een van de Achterban-leden, die hoopt dat er zo’n driehonderd jongeren naar de schouwburg komen. 'Om te praten over wat er beter kan en wat er moet gebeuren om de regio aantrekkelijk te houden voor jongeren', zo schetst hij de officiële aftrap van het jongerenplatform. 'En om gezellig een biertje te drinken.' De Achterban, bestaande uit Achterhoekers tussen de twintig en dertig jaar oud, wil een sparringpartner worden voor de regionale politiek. Gemeenten en andere overheden hebben hun mond vol over het behouden en aantrekken van jongeren, maar volgens Van de Louw is het daarvoor van belang om met de jeugd zelf in gesprek te gaan.



De Achterban richt zich op vier thema’s: wonen, werken, leefbaarheid en onderwijs. Van de Louw ziet de toekenning van de Regio Deal als mogelijkheid om te investeren in het behoud van jeugd. Hij wijst naar de thematafels die de Achterhoek Board adviseren: 'Daar worden beslissingen genomen over de toekomst van jongeren in de Achterhoek, maar daar willen wij over meepraten omdat wij denken te weten hoe het geld besteed moet worden. Het gaat niet alleen over dat geld, maar ook over initiatieven. We willen gewoon zoveel mogelijk jongeren binden.'