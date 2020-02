Huub Hieltjes beëdigd als burgemeester van Duiven

Huub Hieltjes is vrijdagmiddag geïnstalleerd als burgemeester van Duiven. Tijdens een bijzondere raadsvergadering is de Brabander met Liemerse roots beëdigd.

Tot voor kort was Hieltjes nog waarnemend burgemeester in de gemeente Kapelle. Verder is hij actief geweest in het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta, waarvan enige tijd als dijkgraaf en is hij 12 jaar lid geweest van de Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de VVD. Ook is hij werkzaam geweest bij het ministerie van Financiën.

Trots

In zijn allereerste toespraak als kersverse burgemeester van Duiven benadrukt hij dat Duiven dè gemeente is waar hij burgemeester wil zijn: 'Mijn vader en moeder waren middenstanders uit De Liemers. Met hen en mijn drie broers heb ik tien jaar in Zeddam gewoond. Mijn ouders zijn helaas allebei overleden. Maar wat zouden ze trots zijn dat ik juist hier in de gemeente Duiven burgemeester ben geworden. '

Veel familieleden van Hieltjes waren vanmiddag ook bij zijn installatie aanwezig. De burgemeester heeft inmiddels ook een huis gevonden in Duiven: 'op fietsafstand van het gemeentehuis'.

Feedback

Hij wil de ruim 25 duizend inwoners van Duiven graag ontmoeten. En vraagt diezelfde inwoners ook om kritische vragen te stellen: 'Dat we samen kijken wat beter kan. Dat u mij allemaal feedback geeft. Mij het vertelt als mijn aanpak werkt. En mij eerlijk zegt als mijn aanpak niet werkt.'

Zijn burgemeesterschap is vooralsnog van korte duur. Want hij moet de komende dagen de sleutel overdragen aan de Duivense Prins Carnaval.