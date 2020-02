Carnaval in Druten gaat niet door: 'Heel pijnlijk dat we iedereen moeten teleurstellen'

Feestorganisatie Active Partyworld had alles al klaar staan voor hét carnavalsfeest van Druten, gehouden op zaterdag, maandag en dinsdag. Met artiesten als Snelle en Bram Krikke beloofde het een knaller te worden. Maar nu heeft de gemeente de aanvraag voor de megafuif afgewezen en ligt de traditie volledig in diggelen.

‘We hebben 1500 mensen moeten teleurstellen’, begint William de Grundt, organisator van Active Partyworld. ‘Honderden mensen berichten ons met de vraag of er een alternatief is, maar dat is er niet echt. Vooral niet voor de jongeren.’

'Ik sta helemaal machteloos'

Active Partyworld vroeg de vergunning voor het feestje in januari aan. Vanwege recente verbouwingen in het pand van de Klepperheide, voldoet het gebouw niet meer aan de eisen voor brandveiligheid. Daarom besloot Druten op advies van de brandweer en de politie om het feest af te gelasten. ‘De veiligheid voor het grote aantal bezoekers kan niet worden gegarandeerd’, reageert de gemeente.

De organisatoren kregen de kans om de zaal in orde te maken, maar volgens De Grundt was er niet genoeg tijd. ‘Ik sta helemaal machteloos. We hebben het zo ontzettend druk deze dagen dat niet alles op tijd te regelen valt. En de gemeente wacht natuurlijk niet op ons, dat snappen wij ook wel.’

Laatste keer carnaval in Druten?

De 1500 mensen die een kaartje hebben, krijgen hun geld terug. De organisator reageert verslagen: ‘Deze tegenvaller is echt heel pijnlijk. We steken al jaren onze nek uit om in Druten één van de grootste carnavalsfeesten van het land te organiseren, maar dit kan wel eens de laatste poging zijn.’

Uitgenodigde artiesten zoals de rappers Snelle, Poke en radio-dj Bram Krikke worden nu zo snel mogelijk naar andere feestjes gestuurd. ‘Van mij mogen ze nog best naar Druten komen, maar helaas hebben we er niet veel meer aan’, besluit De Grundt.