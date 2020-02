Geen witte jassen meer in deze nieuwe poep- en plaspoli

In een lichte ruimte staat een lange, houten tafel met boekjes erop en erboven hangen grote industriële lampen. Er is een klein keukentje met koffie en thee en een speelhoekje voor de kleintjes. Het zou zo een gewone huiskamer kunnen zijn, maar het is de wachtkamer van het gezondheidscentrum in Arnhem-Zuid waar TOP voor kinderen zit: het Team voor Ontlastings- en Plasproblemen voor kinderen van 5 jaar en ouder.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



De lange gangen, de geur

Dit team bestaat uit huisartsen, urologen en kinderarts Eveline Leijn. Zij is ook de oprichter van deze bijzondere poep- en plaspoli buiten het ziekenhuis.

In die wachtkamer zit Anna van 9 jaar, met haar knuffeltje dicht tegen zich aan en haar moeder naast haar. Anna is een tijd lang ook met haar probleem in het ziekenhuis geweest, maar dat vond ze maar niks. 'Die lange gangen, de bedden, de witte jassen van de dokters en ook de geur van het ziekenhuis', vertelt moeder Karien Gielens.

Wereld van verschil

Het meisje zag altijd op tegen een afspraak. Terwijl de werkwijze nu buiten het ziekenhuis inhoudelijk niet anders is geworden, is het toch een wereld van verschil.

'Het is hier gewoon gezelliger, het is laagdrempelig, je hebt direct contact met de artsen en therapeuten. 'En misschien wel voor veel kinderen het belangrijkste: je ziet niet wie de dokter is, want de witte jassen blijven in de kast.

Dat beaamt kinderarts Leijn, terwijl ze - gewoon in spijkerbroek en trui - de buik van Anna onderzoekt. 'Kinderen zijn niet ziek als ze hier komen, dat willen we uitstralen. Ze missen alleen nog een vaardigheid. En daar helpen wij bij.'

Voorbeeld voor anderen

De urotherapeuten werkten voorheen in Rijnstate en zijn ‘meeverhuisd’ met de patiënten. Kinderen uit de hele regio kunnen terecht bij één van de twee locaties, die in Arnhem-Zuid of in Zevenaar. Twee huisartsenpraktijken verzorgen een deel van de spreekuren. TOP voor kinderen is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen kinderarts Leijn, Rijnstate ziekenhuis, de betrokken huisartsen en zorgverzekeraar Menzis.

Leijn hoopt en verwacht dat meer poli's in andere ziekenhuizen het Gelderse voorbeeld volgen. 'Ik krijg al telefoontjes uit het hele land, hoe wij het hier doen...'