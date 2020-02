Sturing gebruikt glorietijd om Vitesse te prikkelen tegen PSV

Op 16 februari 1997 versloeg Vitesse in stadion Nieuw-Monnikenhuize PSV met 1-0. Arco Jochemsen maakte de enige goal. Ook Edward Sturing, de huidige trainer, maakte onderdeel uit van het team net als grote namen uit het Vitesse verleden als John van den Brom, Roy Makaay en Sander Westerveld.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Tijdens één van de besprekingen deze week haalde Sturing de goede oude tijd erbij om zijn selectie te prikkelen. Hij liet de spelersgroep een oude elftalfoto zien van het winnende team uit 1997. Sturing is lyrisch over die periode.

'Jullie zijn niet beter'

'Het beste elftal dat Vitesse ooit gehad heeft heb ik ze gezegd. Ik heb in de kleedkamer alle namen opgenoemd. En gezegd, jullie zijn niet beter. Je zoekt zoiets natuurlijk bewust op, want het is 23 jaar geleden. Dus een mooie uitdaging om thuis eindelijk weer eens van PSV te winnen', vertelde Sturing met een glimlach.

Trots

Vitesse werd een seizoen later, onder leiding van Henk ten Cate, derde. De beste prestatie ooit. 'Dat is een team van Vitesse daarna nooit meer gelukt', zegt de trainer uit Eerbeek enigszins trots. Sturing nam aan het eind van dat seizoen afscheid als speler om direct door te schuiven naar de post van assistent-trainer bij Vitesse. Nu heeft hij als opdracht de Arnhemse club, net als twee jaar geleden, weer naar Europees voetbal te loodsen.

De play-offs bereiken is het eerste doel. Vitesse ligt op koers. Bij winst in GelreDome, het zou in dat stadion de eerste keer zijn tegen PSV, zet Vitesse een grote stap. Enige vraag in de opstelling voor zondag is wie linksback staat. 'Ik ben er al wel uit, maar de jongens weten het nog niet', hulde Sturing zich in stilzwijgen.

Brenet of Clark

De keuze valt op Joshua Brenet of Max Clark. Brenet , gehuurd van het Duitse Hoffenheim, speelde maandag 90 minuten bij de beloften en lijkt wedstrijdfit. De voormalige speler van PSV heeft het afgelopen jaar echter nauwelijks gespeeld. De voorkeur gaat waarschijnlijk daarom nog uit naar Clark als linksback tegen PSV.

Joshua Brenet is klaar om te spelen

Brenet staat achter te popelen en noemt zichzelf topfit. 'Ik lach hier weer, ben fit en wil gaan spelen', vertelde de linksback na de training op Papendal. Clark is na een vormcrisis weer op de weg terug en speelde zowel tegen Ajax voor de beker als Heerenveen thuis (4-2) een redelijke wedstrijd.

Pasveer uitblinker

Richedly Bazoer ontbrak vrijdag op de training. De gepasseerde middenvelder heeft griep en wordt ook zondag niet bij de selectie verwacht. Vorig seizoen eindigde Vitesse - PSV in een spectaculaire 3-3. Remko Pasveer, oud-PSV'er, groeide uit tot uitblinker. Op die dag in Arnhem verspeelde PSV zijn kansen op de titel.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Eli Dasa, Doekhi, Obispo, Clark; Bero, Tannane, Tronstad; Dicko, Matavz en Linssen.