Alberto Stegeman voor rechter om plaatsen nepbom op kazerne bij Oldebroek

Presentator Alberto Stegeman moet zich deze maandag voor de rechter in Zutphen verantwoorden voor het plaatsen van een nepbom op de legerplaats bij Oldebroek. Hij liet in 2018 voor zijn programma Undercover in Nederland een koffer achter op de kazerne. Dat leidde tot een hoop onrust en de inzet van een groot aantal hulpdiensten.

Stegeman wilde met zijn actie aantonen dat de beveiliging van de kazerne niet in orde is. Hij kon meerdere uren ongestoord rondlopen en overal op het terrein komen. Uiteindelijk kon hij een koffer achterlaten in de eetzaal. 'Daar waar militairen zich veilig horen te voelen, maar dat dus niet zijn', zegt de presentator.

'Stap te ver'

Het Openbaar Ministerie verdenkt Stegeman van het betreden van de legerplaats ondanks een toegangsverbod, en het achterlaten van een voorwerp met de bedoeling om de indruk te wekken dat hiermee een ontploffing kan worden veroorzaakt.

Het OM vindt het betreden van de kazerne nog wel te rechtvaardigen omdat daarmee tekortkomingen in de beveiliging werden aangetoond. Het achterlaten van de koffer, vindt het OM een stap te ver gaan. 'Dat diende geen te rechtvaardigen maatschappelijk belang. De verdachte is daarmee over de grens van de journalistieke exceptie gegaan.'

'Het was geen nepbom'

Stegeman is bij de zaak in Zutphen aanwezig. 'Ik ben verdachte, dus ik heb de plicht te komen', zegt hij daarover. 'Maar ik snap nog steeds niet waarom ik me moet verantwoorden.'

De presentator vindt niet dat er een nepbom op de kazerne is gelegd. 'We hebben dat in het programma zo genoemd, omdat het had gekund, maar het was geen nepbom.' De presentator is niet bang voor een veroordeling. 'Ik zie deze zaak met vertrouwen tegemoet.'

Geen explosieven

De vondst van de koffer zorgde op die 21e augustus in 2018 overigens voor behoorlijk wat opschudding. Zo ging de militaire politie met kogelwerende vesten het terrein op, werd de brandweer opgeroepen en moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) er uiteindelijk aan te pas komen om vast te stellen dat er geen explosieven in de koffer zaten.

