Vraatzuchtige letterzetter kever slaat toe op landgoed Rosendael

Op landgoed Rosendael is afgelopen week begonnen met de kap van een perceel sparren in de buurt van de begraafplaats Rozendaal. Deze bomen zijn ook aangetast door de letterzetter, een keversoort.

Kenmerkend is dat de aantasting zich uitbreidt naar de omliggende sparren. Uiteindelijk sterven de bomen. Daarom is er geen andere keuze dan nu deze sparren weg te halen.

Sparren kunnen door hun harsvorming insecten weren. Maar als ze zijn verzwakt door langdurige droogte, schade of storm, dan kan de boom door enkele kevers gekoloniseerd worden. De gangen die de kevers onder de schors boren, veroorzaken een karakteristiek patroon waarbij het lijkt of er een boekwerk is geschreven. Vandaar de naam letterzetter.

Vorig jaar is al een deel van het perceel gekapt dat aangetast was door de letterzetter. Van de nu nog aanwezige sparren op het perceel is een deel dood en het andere deel is ook aangetast. Dit is te herkennen aan de harsplekken op de boom.

Op het gedeelte waar vorig jaar fijnsparren moesten worden weggehaald, is natuurlijke verjonging al zichtbaar. Ook onder de aangetaste bomen is de natuurlijke verjonging te zien. Op veel plekken staan jonge zaailingen van onder andere beuk, grove den, hulst en fijnspar. Dit zal in de toekomst zorgen voor een gevarieerd bos.