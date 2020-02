Prinsessen Noa en Leonie maken zich op voor carnaval

Karin Hofstede verzorgt de kapsels van zowel volwassen prinses Leonie van Maurik (31) als jeugdprinses Noa Strijk (12). De haardrachten houden het makkelijk een hele avond vol, zegt ze. 'Meestal werken we het tussendoor nog wel even bij, dan gaat er weer wat haarlak in'.

Na een avond carnavalsfeest mogen de prinsessen alles er weer uithalen, zegt de kapster. 'Want morgen doen we het gewoon weer opnieuw.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Foto: Omroep Gelderland

Zenuwachtig

Leonie zit voor de eerste keer in de kappersstoel en is nog wat zenuwachtig voor haar debuut als prinses. 'Ik weet nog niet zo goed wat er gaat gebeuren, en het is wel spannend om in de belangstelling te staan.'

Jeugdprinses Noa, met al een kroontje op haar hoofd, is iets minder gespannen dan haar collegaprinses. 'Ik heb het vorig jaar ook al gedaan, dus ik weet wat er gaat gebeuren.'

Foto: Omroep Gelderland

Rossumdaerp

Carnaval is een groot feest in Vaassen, dat voor de gelegenheid omgedoopt wordt tot Rossumdaerp. Na het bezoek aan de kapper werden de prinsessen opgehaald door de carnavalsprinsen voor een bezoek aan kinderdagverblijf Nijntje en basisschool De Krugerstee. Zaterdagmiddag is de optocht door het centrum van het dorp.

Foto: Omroep Gelderland