Boh Foi Toch: van gelegenheidsband tot wereldberoemd in het oosten

'Jan Manschot (ex-drummer van Normaal, red.) moest de muziek verzorgen bij de aanbieding van de Achterhoekse almanak. Ik kende hem al, omdat ik wel eens met Normaal had opgetreden', aldus Keuper. Ferdi Jolij en Willem te Molder werden erbij gevraagd en Boh Foi Toch was een feit.

'Eigenlijk voor een keer'

'Het was eigenlijk voor een keer, we zien wel wat het wordt. Maar we kregen meteen aanvragen voor optredens. En toen was het schrijven, schrijven, schrijven en we besloten er een band van te maken. We zijn naar de notaris gegaan om een maatschap op te richten', kijkt Keuper terug.

'Boh Foi Toch is een soort plattelandscultuur. De stem van de regio. Het verschil met Normaal is dat zij zich afzetten tegen de stadsen en de ambtenarij. Dat wilden wij niet. Het gaat ons om het plezier van de kleinschalige samenleving, niet door afzetten. We spelen een mengsel van Americana, polka's en walsen. Vanaf het begin speelden we in nette zwarte kleding met witte strikjes.'

Toen Boh Foi Toch begon, was Keuper al niet meer de jongste: 'Ik had al grote kinderen.' Hij is inmiddels 75 jaar. 'Maar ik leef gezonder dan Mick Jagger. Ik moet mijn bloeddruk en cholesterol in de gaten houden, maar ik voel me erg goed. En dit jaar staan nog zeker 30 optredens op de agenda.'

Aan stoppen denkt de jubilerende band nog niet. 'We gaan door tot het stopt.'