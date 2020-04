Natuurtoerist Theo blogt: Fietsvakantie in Gelderland

Fietsen doe ik graag. Gewoon lekker uitwaaien, genieten van het landschap, kop in de wind die ik uit ervaring vaker tegen heb dan mee en op gezette tijden even een terrasje aandoen, voor een aangename stop. Daarnaast mag ik zo nu en dan wat langer weggaan, paar dagen op fietsvakantie. Fietstassen achterop, ‘banden vol met lucht’ en dan een van onze lange afstand fietstochten.

Afgelopen zomer was dit de Zuiderzeeroute. Heerlijk! Wederom blijken de weergoden en ik geen goede verstandhouding te hebben. Te veel wind tegen maar verder was het genieten.

Tegenwind

Het fietsen gaf me ook aanleiding om na te denken hoe ik een fietsroute langs de voormalige Zuiderzee zou willen aanleggen. Al vrij snel wist ik dat ik alles wat met die Zuiderzee te maken had, telkens zou willen laten zien. Op mijn lijstje stond: de veenlandschappen, de karakteristieke dorpjes en groter geworden plaatsen, de verschillende dijken, maar bovenal zou ik het water willen zien, horen en zo veel mogelijk willen ruiken! Aan de oostzijde van het IJsselmeer ging dat goed. De Afsluitdijk is toe aan groot onderhoud. Godzijdank!

Op dit traject stond de wind stevig te waaien maar konden we gelukkig de bus nemen. We werden in Noord-Holland veel te lang en naar mijns inziens nodeloos aan de verkeerde binnenlandse kant van de dijk gehouden. Wellicht zijn ze daar trots op hun binnendijken?

Fake strandlandschap

Maar de fietsbeleving in het deel van Gelderland was een verhaal apart. Je komt Gelderland binnenrijden, min of meer via de prachtige Arkemheemse polder. Het eerste stukje Gelderse weg ten noorden van Nijkerk voert dan nog hoopgevend de illustere naam ‘Zeedijk’. Maar al vrij snel kom je langs de A28 te fietsen. Tot aan Harderwijk. Fake strandlandschap met af en toe een geluidswal die dan tussen de A28, het fietspad en het strand lag. Het fietspad dus onbeschut langs de snelweg. Nergens een poging om nog iets van Zuiderzeebeleving toe te voegen of om de sensatie van de snelweg te verminderen.

Nergens een bordje met excuses voor het ongenoegen of gratis entree voor het Zuiderzeemuseum. Wel een fantasieloos kunstwerk van een fiets om duidelijk te maken dat daar gefietst kon worden. En een brommer die snapt hoe je dit fietspad het best kunt gebruiken. Gelukkig hebben we heen langs de IJssel kunnen fietsen en terug over de Veluwe. Dat gaf hoopgevende inspiratie over hoe ik een leuke fietsroute aan zou leggen.

Theo de Bruin is zelf enthousiast natuurtoerist, maar is daarnaast ook beroepsmatig raadgever Toerisme, Recreatie en Vrijetijdseconomie voor verschillende (natuur)organisaties.