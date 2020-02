Dodelijk slachtoffer Wageningen schreeuwde om hulp via Facebook

door Jenda Terpstra en Ellen Kamphorst

Het is 19 februari, 20:16 uur, als het slachtoffer op zijn Facebook-pagina schrijft: ‘Help, bel 112’. Een minuut later schrijft hij: bel de politie, kom naar de Morel in Wageningen. Weer een minuut later schrijft hij: 'help polizei'.

Ondanks zijn pogingen, komt hulp te laat. Hij overlijdt aan de fatale steekpartij die 's avonds plaatsvond in het zorgpand. Het slachtoffer komt uit Arnhem, woonde al enige tijd in Wageningen en woonde al langer begeleid, zo bevestigt zijn familie. Ze zeggen erg geschrokken te zijn en wachten af tot het lichaam wordt vrijgegeven. Het is niet duidelijk wat de rol van de overledene precies was.

Begeleiders weer uit het ziekenhuis

Bij het incident in de zorginstelling raakten ook twee personen gewond door messteken. De gewonden zijn begeleiders van zorginstelling, zo zeggen diverse buurtbewoners. De gewonden zijn inmiddels uit het ziekenhuis.

Rond 20.15 uur hoorden buren geschreeuw en rumoer uit het pand, waar mensen begeleid en beschermd wonen. Rond 20.20 uur belden de buren 112. Omdat de politie even later nog niet ter plaatse was, belden ze rond 20.30 uur een tweede keer. Vervolgens belde de buurman rond 20.40 uur voor de derde maal 112.

'Ik kreeg te horen dat ik doorverbonden werd met de politie in Wageningen. Daarna kreeg ik iemand aan de lijn en die zei 'We hebben geen politieauto's beschikbaar'.'

De Rijksrecherche onderzoekt het handelen van de politie.

