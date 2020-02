Met buks beschoten ooievaar alsnog overleden

De ooievaar kwam twee weken geleden binnen bij de opvang in Herwijnen. Van Andel verzorgde het dier. 'Ik merkte dat het nog niet goed was, dus liet ik foto's maken bij de dierenarts.' Die bleken niet goed te zijn: er zat een kogel in de linkervleugel van de ooievaar.

Operatie

De ooievaar is vrijdag geopereerd. Eerst werd het dier onder narcose gebracht, waarna dierenarts Marieke van Merwijk met uiterste precisie de kogel probeerde te verwijderen. 'Het lastige is dat er vaak heel veel weefsel om zo'n kogel gaat zitten, waardoor het moeilijk te verwijderen is.'

Van Andel stond gespannen bij de operatietafel. Na twintig minuten opereren kapte Van Merwijk de ingreep af. 'Het heeft geen zin, de kogel zit muurvast.'

De dierenarts heeft het dier laten inslapen, want zonder vleugel kan de ooievaar zich niet redden. Van Andel nam de vogel in een jutezak mee naar huis om te begraven. 'Het doet zeer, ik vind het vreselijk jammer op de ooievaar op deze manier te moeten verliezen. Het was niet nodig.'

