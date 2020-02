Achterhoekse natuur moet meer en meer een bloemenparadijs worden

De Achterhoek moet meer en meer een bloemenparadijs worden waar orchideeën, klokjesgentiaan en andere zeldzame planten groeien. Om dit te bereiken is in natuurgebied Beekvliet bij Barchem een groot natuurherstelproject bezig.

Honderden bomen hebben inmiddels plaats gemaakt voor het beoogde natte landschap met vennen en heischraal grasland. In totaal is al zo'n zes hectare overwegend naaldbos gekapt. Dit moet voorkomen dat het gebied verder verdroogt. Bovendien is de ondergrond op deze plekken geschikt voor het beoogde nieuwe landschap.

Podcast 'Achterhoek bloemenparadijs'

Boswachter Dirk van den Brink laat BuitenGewoon Radio-verslaggever Laurens Tijink zien hoe de werkzaamheden vorderen. Daarbij stuiten ze onder meer op een oude natuurijsbaan.

Op een aantal plekken worden nieuwe vennen aangelegd, precies zoals het landschap er vroeger ook heeft uitgezien.

De gerooide bomen zorgen nu nog voor een sombere aanblik. Dirk neemt Laurens daarom mee naar een plek waar het eindresultaat al zichtbaar is. Daar wordt ook duidelijk waarom de Achterhoek zo geschikt is voor bloemrijke vochtige graslanden met veel zeldzame planten.

Stelkampsveld beter beschermen

De herstelwerkzaamheden zijn onder meer bedoeld om het nabijgelegen Natura 2000-gebied Stelkampsveld beter te beschermen. Door meer vochtige graslanden en natte heidegebieden te creëren en deze met elkaar te verbinden, worden de planten en dieren die hier leven weerbaarder. Zeldzame libellen, vlinders en andere insecten kunnen bijvoorbeeld van het ene naar het andere gebied vliegen.

Pauze voor de natuur

Tot september liggen de werkzaamheden grotendeels stil. Dan hebben planten de kans om tot bloei te komen en worden dieren niet verstoord door de werkzaamheden. In het najaar wordt nog eens 9 hectare bos gekapt en wordt op veel plekken in het gebied de bovenste grondlaag afgeplagd. Deze laag bevat teveel voedingsstoffen en is daardoor niet geschikt voor de gewenste habitat. In 2021 zijn de werkzaamheden voltooid en kan de natuur weer zelfstandig zijn gang gaan.

Gekapt bos wordt gecompenseerd

Staatsbosbeheer zegt de gekapte hectares bos te zullen compenseren door op andere plekken bomen terug te planten. 'Bij voorkeur in de Achterhoek, maar in elk geval in Gelderland', aldus de natuurorganisatie.

